Líderes en macroeconomía

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

España se consolida como el país líder del crecimiento entre las grandes economías europeas, con una previsión de aumento del PIB, para este año, del ... 2,9%. La actualización de los pronósticos macroeconómicos de la Comisión Europea, en línea con los cálculos del Gobierno, supone que la economía nacional duplicará la media de los países de la Unión (1,4%) y rebasará, con holgura, las magras subidas de Alemania (0,2%) o Francia (0,7%). Con todo, la tendencia es decreciente respecto al año 2024. Esa inflexión se detecta también en los moderados descensos de la actividad macroeconómica que se calculan para los dos próximos años. El sostenido consumo privado, las inversiones y la demanda interna tiran de una economía que, gracias al turismo y la emigración, supera un contexto global de gran incertidumbre. La baja exposición de nuestras exportaciones al mercado estadounidense y la anticipación de ventas para eludir el aumento de los aranceles han permitido, hasta el momento, sortear el impacto de la política de Trump. El claroscuro de estos brillantes datos macro lo representan, sin embargo, un paro por encima del 10%, también liderando la UE, y la incapacidad de la gestión gubernamental para trasladarlos a la economía de las familias.

