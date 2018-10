Los libros exiliados

Las decenas de miles de libros que componen el fondo de la Biblioteca Provincial de Málaga, depositados 'provisionalmente' en un piso de la avenida Europa desde hace casi tres décadas -exilio en toda regla-, poco después de la demolición, en 1994, de la Casa de la Cultura, que albergaba esos ocho mil volúmenes; estos libros exiliados, repito, vuelven hoy a la palestra al manifestar esta semana el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, su apoyo a la decisión del Ministerio de Cultura de que el antiguo Colegio de San Agustín se convierta, en un futuro próximo -2021-, en sede de dicha Biblioteca, cerrándose así un periodo de incertidumbre, propuestas y contrapropuestas, entre otras, la que planteaba al convento de la Trinidad como alternativa a San Agustín. Pero ahora vuelve el Colegio de San Agustín a convertirse en el candidato idóneo para sede de dicha Biblioteca Provincial, al considerarse que completaría la manzana cultural, junto al Museo Picasso, y a la Aduana, hoy Museo de Málaga; sin embargo, debemos esperar a que concluya la primera fase de las catas arqueológicas, y eso, muchas veces, resulta desesperante.

Es sabido que en una ciudad de fundación bimilenaria como Málaga los hallazgos arqueológicos marcan el devenir de los edificios de la ciudad, tanto de las construcciones de nueva planta como de aquellos con rehabilitaciones más o menos integrales; paradójicamente, el retraso de los proyectos hasta que no se clasifique y catalogue algo difícil de catalogar como es el devenir del tiempo, y su rastro, juega en muchos casos como una franja de niebla más dura que el acero. Puede afirmarse que las catas arqueológicas en ocasiones resultan deletéreas como si de un vino en mal estado se tratara. No es que haya que arrasar con nuestro pasado, al contrario, las catas hay que hacerlas, pero el pasado resulta, a veces, tan pesado y abrumador que termina instalándose en nuestro futuro: regreso al futuro se denomina esta sensación de ir hacia delante cuando, en realidad, se retorna al origen. La biografía de muchos ciudadanos de Málaga, entre los que me incluyo, está relacionada con el Colegio de San Agustín -que, por cierto, fue sede de la Facultad de Filosofía y Letras-, al igual que en la memoria personal de cada uno de nosotros, la desaparecida Casa de la Cultura, y la totalidad del conjunto de la calle Alcazabilla aparece y desaparece como un cromo intercambiable. En realidad, esta gimnástica pertenece a la Historia del mundo que se expresa a través de transformaciones en las que no funcionan instantáneas fijas. Y es que el problema de las necesidades urgentes enfrentadas al universo pretérito enterrado bajo nuestros pies tiene ardua solución. El equilibrio deseado no contenta a nadie. En el caso de la Biblioteca Provincial de Málaga se une lo descrito con motivaciones políticas que impiden que una ciudad preeminente como la nuestra disponga de una biblioteca pública central de primera categoría, y esto es grave. En San Agustín o en la Trinidad, da igual. Y con las catas que sean necesarias: catemos rápido para catar mejor.