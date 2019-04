El libro que nunca quisimos hacer 'Vivencias eternas', la apuesta de 'Pasión del SUR' para esta Semana Santa, un gran homenaje a Antonio Garrido y a Fernando González.-Numerosas autoridades participarán en la presentación de «un libro de lujo y un lujo de libro» el miércoles en la Agrupación.-'Históricos' del Camino de Antequera lo recuerdan tal como era...-Palo Cortado opta a un premio internacional de decoración interior.-ElColmenero abre nueva tienda, ahora en Teatinos. Portada y contraportada de 'Vivencias eternas', ya en Gráficas Urania, momentos antes de entrar en máquina. / SUR PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 7 abril 2019, 10:28

'Vivencias eternas', ese es el título de la gran apuesta de 'Pasión del SUR' para esta Semana Santa, la misma que anoche tuvo su fulgurante 'pistoletazo' de salida con el excepcional pregón que Paloma Saborido (de casta le viene al galgo, dice el refrán) pronunciara en un Teatro Cervantes repleto hasta la bandera. Es curioso, pero posiblemente nunca antes habíamos sentido tantas y tan extrañas y contradictorias sensaciones en la elaboración de 'Vivencias eternas', «un libro de lujo, un lujo de libro», que cuenta con 196 páginas y portada con solapa rústica, que SUR pone desde hoy al alcance de los cofrades malagueños: tremendamente contentos por haberlo hecho, pero a la vez tremendamente tristes. Es más, qué quieren que les diga, es un libro que Pasión del SURjamás habría querido editar, porque lo hace como homenaje a dos de sus pilares, a dos de sus artífices, Antonio Garrido Moraga y Fernando González Aranda, que ya, desgraciadamente, no se encuentran entre nosotros porque Dios se los llevó a otros 'horizontes infinitos'. Sin duda, para Pasión del SUR la felicidad hubiera sido hacer una promoción cofrade con ellos como protagonistas pero junto a nosotros, y no como homenaje y recuerdo a ambos... Han sido tantas y tantas horas de trabajo juntos que aún nos parece mentira que no estén entre nosotros. Se hace difícil y duro pensar que en estos días no aparecerá por la Redacción nuestro Garrido, con su capacidad de llenarlo todo, con su artículo en la mano, o no escuchar a nuestro Fefe darnos ánimos para cerrar el periódico porque «el Cautivo está en la calle». Es tan dolorosa su ausencia que lo menos que podemos hacer es este póstumo homenaje que nos proponemos mantener siempre... Por eso, también, estamos felices por conseguir joyas como este libro 'Vivencias eternas', un homenaje a Garrido y a Fefe porque está hecho exclusivamente con sus artículos y con sus fotografías. Un libro único, cargado de emociones, de amor y de sentimientos, obra y gracia de dos grandes cofrades, dos excepcionales personas. Numerosas autoridades se darán cita en la presentación de 'Vivencias eternas' el miércoles en la Agrupación de Cofradías, en un acto que quiere ser mucho más que eso: un gran homenaje a Garrido&González. Habrá que verlos disfrutando desde la tribuna del cielo... Ellos también tienen un 'recorrido' distinto en los mundos celestiales.

«No hay tierra como la tierra de tu infancia», dijo Michael Powell. Y es que el hábitat de la niñez marca el futuro de cada vida; es un pasado que en gran manera marca el presente pero también el devenir de lo que llegue. Por eso es tan importante, y por eso muchos guardamos recuerdos imborrables de esas zonas en las que nos criamos, que también con el paso de los años, no hay que negarlo, alcanzan una indudable idealización fruto posiblemente de aquellos sueños infantiles. Sea como fuere, la calle en la que unos se cría te marca para toda la vida, por eso suele ser habitual que grupos personas vivieron en zonas determinadas y que con el paso de los tiempos se desperdigaron por la misma u otras ciudades, se reúnan para volver a saludarse y rememorar historias en plan 'abuelo Cebolleta', que se quiera o no gustan conforme van avanzando los años de la vida de cada uno. Los vecinos del histórico Camino de Antequera, que ha recuperado su nombre con el devenir de los tiempos, los que vivieron entre calle Mochingo y Teatinos, los que aún recuerdan el polvorín, las pasadizos subterráneos de la guerra civil, el arroyo del cuarto como lugar para coger ranas, el colegio de las Mercedarias, los soportales, la panadería de Paco, a la que llegó el primer televisor de la zona, el motocarro de Carlos cargado de cervezas Victoria, las escuelas de Rafi o Cabacino, la tienda de Cerezo, el Bar Antequera, la carnicería de Pedro y Antonio, la figura de aquel curioso perro llamado Disgusto o el carácter único e irrepetible de don Jesús, 'el cura', ellos, digo, los que llevan toda su vida viviendo en uno de los barrios que más ha cambiado su fisonomía, hasta perderla casi por completo respecto a los años 60 y 70, o que bien se trasladaron a otras zonas, cada año se reúnen en un restaurante frente a Carlos Haya y allí en una comida sin más objetivo que el de recordar los tiempos pasados, y la verdad es que se lo pasan de maravilla. La comida fue la excusa para volver a sentarse juntos, y recordar a los que ya no están. Así, pues, un buen montón de vecinos del Camino de Antequera se lo pasaron en grande recordando vivencias y sobre todo refrescando la memoria de cada uno, porque alguien ya lo dijo: «El país de cada uno es la calle en la que nació».

Arriba, Vecinos del 'histórico' Camino de Antequera, en el Restaurante Aragón, frente a Carlos Haya. Abajo, a la izquierda, detalle del interior de Palo Cortado. A la derecha, El Colmenero ya está en Teatinos. / Salvador Salas | F. L.

Finalicemos con dos noticias referidas a dos empresas malagueñas ligadas con la restauración: Palo Cortado y El Colmenero. Hay en Málaga una cada vez más importante dedicación al diseño y al interiorismo, lo que sin duda habla y bien de la categoría de los profesionales que hay en nuestra provincia dedicados a este sector. Pues bien, la últimas noticia para satisfacción de todos es que la decoración interior del restaurante Palo Cortado, ubicado en Molina Larios, ha sido elegida como finalista en los premios internacionales del certamen Restaurant&Bar Design Awards 2019, concurriendo junto a otros 12 conocidos restaurantes internacionales. Realizado todo el interiorismo por el equipo de decoración de Paco Lago, Luis Ballesteros, uno de los propietarios del restaurante, no podía ocultar su satisfacción por la importancia de la designación -«ser finalistas ya es un éxito enorme para nosotros»-, sino porque los competidores son conocidos establecimientos de altura de capitales tan potentes como Helsinki, San Petersburgo, Bucarest, Budapest, Berlín, Madrid (restaurante San Mateo), Sofía o Zurich. El día 14 de abril tendremos el resultado final. 'Chapeau', pase lo que pase, pero si encima se gana…

Y si Antonio García 'El Colmenero' padre levantara la cabeza estaría más que feliz. Su sueño, que vio cumplido afortunadamente, era el de estar presente en Málaga capital, y lo disfrutó. Ahora sería más que feliz comprobando que su hijo Antonio (con la ayuda inestimable de sus hermanas Pepi y Encarni, y la mirada siempre atenta y amable de la 'gran jefa', Antonia), sigue cumpliendo con todos los objetivos que el conocido empresario panadero alhaurino se propuso: el pasado viernes se abrió el tercer 'Colmenero' en la capital malacitana, concretamente en Teatinos, una zona de expansión que siempre llamó la atención del patriarca de una de las sagas panaderas más conocidas e importantes de Andalucía. El nuevo establecimiento se encuentra ubicado exactamente en la calle de Franz Kafka, 15. La felicidad de la familia García, con el gran patrón siempre presente, era de las que contagiaban en el acto de apertura e inauguración de su nueva tienda.

Garrido y Fefe querían mucho al Colmenero. Y éste a ellos. Seguro que en los mundos infinitos estarán juntos viéndonos a todos nosotros. ¡Va por ustedes!, que diría el maestro. Disfruten de la vida y que servidor lo haga también.