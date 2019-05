Apunto de colocar la cabeza en el cepo para que la guillotina se la separara del cuerpo, Madame Roland pronunció la frase que describiría, en una síntesis tan brillante como trágica, el terror en el que había degenerado la Revolución Francesa. Marie-Jeanne Roland de la Platiere no era aristócrata, ni defensora del antiguo régimen. Había participado desde un lugar protagónico en la gesta revolucionaria. Pertenecía al grupo de los girondinos, pero tanto ella como su marido cayeron en desgracia cuando comenzaron a denunciar la deriva terrorista de la revolución sólo cuatro años después de la toma de la Bastilla. Instantes antes de ser decapitada dijo las ocho palabras que la harían célebre: ¡Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

Han pasado más de dos siglos desde entonces, pero aquella frase sigue sirviendo, aún en situaciones afortunadamente mucho menos trágicas, como baliza para advertir sobre el uso perverso que en algunos casos se hace de la palabra libertad. Sobre todo en aquellos contextos en los que se la pretende anteponer a los otros dos valores del lema que identifica al acontecimiento histórico que dio origen a las sociedades democráticas: la igualdad y la fraternidad.

La libertad no debería convertirse en una coartada que sirva para poner obstáculos en el ya de por sí difícil camino hacia la igualdad de oportunidades, que tiene en la educación a su principal vehículo. Mucho manos para perpetuar situaciones de privilegio.

En el sistema educativo, la libertad de los padres para elegir centro puede ser una posibilidad, una petición a tener en cuenta, pero no la prioridad absoluta por encima de otros factores. Hay algunos más importantes y entre ellos está el derecho de todos los niños a recibir la mejor educación posible independientemente de su origen social, su zona de residencia o el nivel cultural y la capacidad adquisitiva de sus padres.

Cuando se dice que se garantizará el derecho de todas las familias a elegir el centro donde se educarán sus hijos hay cuentas que no salen. Si todos los padres, como es lógico, eligen los colegios con mejor reputación no habrá lugar para todos. Si eligen centros fuera de la red pública, los fondos que se destinen a ellos irán en desmedro de aquella. Si además, como lamentablemente suele suceder, las familias priorizan que sus hijos no se mezclen con niños provenientes de un entorno social menos favorecido, el sistema educativo acabará generando guetos y ahondando la grieta social en lugar de reducirla.

Sería imperdonable que todo eso se hiciera con dinero público. Y en nombre de la libertad.