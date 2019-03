En este mundo no hay justicia, solo leyes. Así lo muestra una gran novela, de cuyo nombre prefiero no acordarme ahora, donde los jueces merecen una sentencia bíblica demoledora por creerse divinos. No pretendo ser injusto. También yo, en un tiempo lejano, sentí la erótica de la cosa jurídica. Los juicios con jurado de las películas y teleseries americanas me habían convencido de que la ley era el no va más de la realidad y no había nada mejor en la vida que representar ante un tribunal uno de esos papeles de abogado defensor de la justicia humana.

No tardaría en descubrir, sin embargo, que la justicia es el interés del más fuerte y no un acto de bondad. Quien no ha asistido a una clase de derecho financiero, administrativo o procesal no sabe lo que es el aburrimiento extremo. Ese que mata el alma y te quita las ganas de seguir viviendo. Así que bastante castigo a su osadía padecen los reos catalanistas con sentarse a diario en la sala del Supremo mientras prosigue el culebrón televisivo del juicio a su causa inconsecuente.

Se mire como se mire, el proceso judicial al 'procés' es una causa contra la democracia española y contra España como nación. No le doy la razón a los separatistas, todo lo contrario, pero han conseguido invertir la situación y transformar el juicio contra ellos en un juicio a sus adversarios, una apología mediática en favor de la autodeterminación. Que gente del escaso nivel de Puigdemont y Torra se salgan con la suya debería hacernos pensar en los retorcidos mecanismos con que funciona la democracia en una era tan confusa como la nuestra.

Un solo error, una sola metedura de pata, y tiras por tierra décadas de avance en libertades, igualdad y justicia. Por mucho que desalojes a la momia de Franco de su mausoleo, no puedes evitar que los acusados catalanes tiñan de franquismo las togas de la democracia española.

Los independentistas hacen trampas sobre el tapete institucional con la malicia de quien antepone su estrategia a cualquier otra consideración. Actúan convencidos de que toda lucha política tiene hoy dos fases culinarias. Romper los huevos es fácil. Esperar que la tortilla se haga sola es más complicado. Exige mucha paciencia y sentido del sacrificio individual.

En este caso me temo lo peor, en Madrid o en Estrasburgo. Las leyes fallan y lo saben jueces y fiscales. Así como los reos y sus defensas. Todos han forzado los límites kafkianos de la ley, cada bando por su interés. Unos para proclamar una república de papel financiada con medios ilegales. Y otros para demostrar la inanidad política de esa impostura.

Sea cual sea el veredicto, la sentencia se entenderá siempre como justicia poética. No pasa nada. Es ley de vida. Dura ley. Y la comedia sigue.