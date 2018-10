Si en el comunismo estaba prohibido el pensamiento propio, en el neoliberalismo el ser humano se convierte en una especie de lobo estepario, un rey de la selva que va saltando de liana en liana detrás de su afán personal, de su propio ombligo. Un concierto de solistas. El Partido Popular, representante máximo de ese neoliberalismo que nació con aquella dura pareja de claqué llamada Reagan-Thatcher y contagió a bailarines de la socialdemocracia tan brillantes como Felipe González o Tony Blair, anda en estos días dando muestras de que ese solipsismo conduce a la disgregación y a la más rara polifonía. Y además lo ha hecho esta semana por medio de tres mujeres, representantes las tres del último gobierno popular.

Un machista se agarraría al síndrome de las ex esposas abandonadas, en este caso no abandonadas por un marido, sino por el poder. Un poder que se fue con otra y súbitamente convirtió el camino conyugal en una de esas carreteras desplomadas por la gota fría o por los enfriamientos del corazón. Una simplificación según la cual, la melancolía y el resentimiento femenino se mezclan para formar una DANA que barre el sentido común y arranca de cuajo las palmeras de la sensatez. Algo que, como la dramática estadística demuestra, ocurre de un modo mucho más devastador en la mente de los hombres que en la de las mujeres. En cualquier caso, al margen de la cuestión de género, el azar ha querido que esta semana sean las ex ministras, las ex gobernantes, las que hayan dado muestras de ese afán individualista y desconcertado del Partido Popular.

Inició la descordinación Montserrat Dolors con su performance, que abordaba justamente el tema de la coordinación para convertirlo en puro esperpento. La caricatura la continuó inmediatamente la ex ministra Tejerina con su niños andaluces. Eso de los niños andaluces es un recurso muy empleado por el PP. Del mismo modo que otros partidos políticos llevan en sus programas el asfaltado de la vía pública o medidas anticorrupción, el PP reserva siempre un apartado para los niños andaluces. A veces también hablan de sus apesebrados papás, pero guardan un cariño especial para la prole analfabeta o, en el mejor de los casos, bienalmente retrasada. En la declaración patrimonial de los representantes políticos revelada hace pocas semanas la señora Tejerina aparecía con un saldo más que notable. De no ser así, uno podría haber pensado que había aceptado el soborno de algún partidario de Susana Díaz y que solo por eso, para hacerle un favor al PSOE y darle una puñalada a su partido, dijo lo que dijo. Pero no. Era solo música neoliberal. Rockabilly. La nota última la ha dado Saénz de Santamaría, repentina consejera de Estado por obra del PSOE. Un gesto que viene a decirle a Casado todas esas cosas que las parejas se dicen, sin palabras pero con veneno, después del divorcio. En fin. Ya solo queda que esta semana aparezca bajo los focos otra ex ministra y se ponga a echar pestes de la suegra. Es decir, de Aznar.