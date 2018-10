LÁGRIMAS DE BONSÁI

Gran parte de la ciudadanía española descubrió el universo del bonsái cuando se popularizó que el presidente del Gobierno, Felipe González, era coleccionista de esos pequeños árboles al tiempo que aficionado a poner en práctica la técnica de su cultivo. En cierta ocasión alguien me dijo que el bonsái es a los árboles como el poni ("póney") a los caballos. Puede que como símil resulte muy recurrente. Desde comienzos de la década de los años noventa este tipo de árboles en miniatura ha tenido un protagonismo relevante en Marbella, especialmente entre los turistas que nos visitan a lo largo de todo el año. En 1992 abrió sus puertas una oferta museística singular, pionera en España y muy escasa en cualquier parte del mundo: un museo del bonsái. Veintiséis años después el recinto tiene sus días contados. A mitad de este próximo mes de noviembre, definitivamente (parece ser irremediable) echará el cerrojo ante la falta de apoyo por parte de la administración local para renovar la concesión. El Museo del Bonsái pasará a la historia como una iniciativa original, infrecuente, al tiempo que seguramente nunca contó con una voluntad publicitaria y de difusión que podría haber proporcionado una proyección nacional e internacional más rotunda que la alcanzada. Como en tantos otros aspectos, Marbella es una ciudad deficitaria en materia de infraestructuras museísticas: Museo del Grabado, Museo del Aceite en el Cortijo Miraflores y el Museo Ralli, son los únicos espacios que se ofertan, una vez que el del bonsái diga adiós en los próximos días. No deja de ser una pésima noticia. Un museo dedicado a una actividad relacionada con la naturaleza, al tiempo que una auténtica filosofía, confería a la oferta turística de Marbella un elemento sin duda único. De acuerdo en que no existe una demanda popular multitudinaria reclamando museos de este tipo, pero también las minorías deben ser atendidas con esmero. El origen se encuentra en la colección que había ido reuniendo, a lo largo de toda su vida, Miguel Ángel García Gil y que la tenía distribuida en diferentes espacios de Marbella. En 1991, siendo alcalde Jesús Gil, ofreció al Ayuntamiento sus cientos de ejemplares para que fuesen exhibidos en algún espacio expositivo, confiriendo un concepto museístico único porque bonsáis se muestran en muchos lugares pero no desde un planteamiento claro de museo como se da en el caso de Marbella. Tras transitar el proyecto por diversos departamentos municipales, termina haciéndolo suyo la delegación de Parques y Jardines. El Ayuntamiento se comprometía a habilitar el continente, pero el contenido, los arbolitos, seguirían siendo de Miguel Ángel García, quien tendría que gestionar el museo, algo que efectivamente llevó a cabo hasta el momento de su fallecimiento, cuando le sucedería en el cometido su hijo. Como lugar de ubicación se eligió una parcela del Parque del Arroyo de la Represa o de la Barbacana, con una superficie de unos mil quinientos metros cuadrados, de los que llegaría a construirse menos de ochocientos. El encargo de redacción del proyecto arquitectónico se encomendó a los arquitectos Carola Herrero y Roberto Osborne. Se hacía gran hincapié en la premura de tiempo, ya que el encargo se realizó en enero y el Museo se quería inaugurar en el verano de aquel año noventa y dos. Aunque en ese periodo Carola Herrero tuvo un hijo, no le impidió tener a tiempo la redacción y que la ejecución se pudiese llevar a cabo para la inauguración en el mes de julio. Aunque el origen del bonsái se asocia a China, forma parte de la cultura tradicional japonesa y por ello se sugirió a los arquitectos que se inspirasen en una pagoda japonesa. Herrero y Osborne no terminaron de ver esa conveniencia y decidieron integrar en el edificio el concepto de patio andaluz; además eran conscientes de que estaban diseñando un espacio novedoso con inexistencia de referencias concretas. Cuidaron mucho el interior, pero también el exterior para que el edificio no supusiera ninguna distorsión en el entorno del parque donde se integraba. Al mismo tiempo utilizaron como elementos arquitectónicos el sol y la lluvia. El espacio quedaba organizado en torno a un patio cubierto con pérgolas sobre un estanque con cuatro crujías. El proyecto y ejecución supuso un coste en torno a los setenta millones de pesetas. Se exhibieron unos trescientos árboles de los cuatrocientos que poseía el museo. En su lugar próximamente se situará una biblioteca. No termina de entenderse que biblioteca y museo sean incompatibles. En el mes de noviembre, cuando se recuerda a los muertos, se procede a firmar el acta de defunción del museo del bonsái. Alguien derramará alguna lágrima. Lágrima de bonsái.