'Laborioso' volvió a los campos

Laborioso' volvió a Vejer de la Frontera. Parecía que el viaje que hizo a Málaga desde tierras gaditanas a mediados de agosto iba a ser el último de su vida, pero no. Por esas cosas del mundo en el que vive, y para el que nació no lo olviden, por las reglas de los chiqueros que diría Pacurrón, el toro de Núñez del Cuvillo retornó al campo desde la calle Cervantes porque fue rechazado para la lidia en La Malagueta. ¿Dónde estará ahora 'Laborioso'? Si alguien lo sabe es Pepe Arenillas, el mayoral de la referida ganadería, el hombre al que no pocos vimos 'hablar' con sus toros, y que inspiró una 'Contraferia' de SUR que, sin pasión de padre ni falsas modestias, ha corrido como la pólvora por el mundo taurino, tan necesitado de artículos 'con buena cara'. La 'charla' entre Pepe Arenillas y sus toros, fundamentalmente con 'Laborioso', quedó reflejada también en la fotografía que ilustra estos 'Horizontes' que retornan a estas páginas tras una breve pausa, fiel a una cita que ya es veterana y que va camino de los 15 años.

Pepe Arenillas fue el mejor encuentro de este verano. «¿Que si se llega a querer a un toro? Pues claro, como las personas quieren a un perro o a un gato». «¿Y no le da pena saber que en unas horas va a morir?». «Es la vida misma. No olvide que si no existiera la lidia, los toros hace siglos que habrían desaparecido como especie animal. Nacen, viven y mueren para ello», sentenció el mayoral, hombre curtido por miles de horas de sol y viento de los campos. Una verdad absoluta que muchas veces se olvida o se ignora a propósito. 'Laborioso' no tuvo su final en La Malagueta, porque retornó a los campos gaditanos, a las fincas 'El Grullo' y 'El Gallarín', donde, quién sabe qué estará haciendo o por dónde andará ahora mismo, salvo Pepe Arenillas, claro está.

El verano se ha ido con la misma facilidad con la que se va el resto del año, o del siglo, o de la vida misma... «No hay dinero en el mundo para comprar siquiera un segundo», que dice Julio Iglesias en una frase para reflexionar. Es verdad. Y las hojas del calendario caen con una rapidez inusitada, y encima le ayudamos, porque ya me dirán ustedes el efecto de martirio que tiene en los niños escuchar a principios de agosto el soniquete de los anuncios que proclaman la 'vuelta al cole' a pesar de que queden semanas para ello. Son ganas de fastidiar desde luego. Agosto de 2019 ha tenido este año menos días que nunca, porque la feria se ha comido casi medio mes... No es mentira. La frase de «una vez que termina la feria se acaba el verano» suele ser habitual por estos lares, pese a que tradicionalmente lo que en cierta manera marca el fin de la estación más productiva del año para Málaga es el día de la Virgen de laVictoria, el 8 de septiembre.

No pocas veces habrá pintado a la Virgen de la Victoria Raúl Berzosa. El pintor malagueño vive una espléndida madurez profesional pese a que aún es un hombre joven. Sus triunfos suman y suman, de la mano sobre todo de El Vaticano, que confía ciegamente en la gran valía profesional del pintor malagueño y que suele utilizar sus obras de arte para ilustrar sus acontecimientos religiosos más singulares. Sin duda Berzosa es hoy el pintor de arte sacro más cotizado y reconocido a nivel mundial, y sus obras vuelan de un continente a otro y los encargos no cesan. Por ejemplo, hace poco el Papa Francisco dedicó un libreto del Vía Crucis a la Iglesia de Santa María Reina de la Familia en Guatemala, con el que se rezó en el Coliseo de Roma, y que estaba ilustrado con las pinturas de Berzosa que representan las escenas del Vía Crucis y que pertenecen a la referida iglesia guatemalteca.

Todo tiene su cara y su cruz. Ha sido también éste un mes de agosto cargado de noticias tristes, en el que hemos despedido para siempre a magníficas personas, como José Gallardo, conocido empresario malagueño y persona muy relacionada con el mundo del fútbol malagueño, y Juan Salvador Martín Ruiz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga durante casi 30 años, consejero de la Congregación de Mena, cofradía a la que estaba muy vinculado, con especial devoción para con el Cristo de la Buena Muerte, los dos personas muy activas en la vida social malagueña, especialmente en las últimas décadas del pasado siglo, y que tuvieron un papel relevante en la misma. Igualmente ha fallecido un gran periodista andaluz, Sebastián García, que fue delegado de 'El País', que entre sus vivencias profesionales contaba que había sido uno de los periodistas retenidos en el Congreso de los Diputados durante toda la noche por el intento de golpe de estado de Tejero en febrero de 1981, y al que la muerte le llegó de forma inesperada a los 65 años tras serle detectada una grave enfermedad hace tan sólo dos meses. Fue en mayo cuando Sebas García aparecía por última vez por la Redacción de SUR. Su empresa de comunicación lleva la cuenta de Sotogrande y del mundo del polo, y quería estrechar lazos con las ediciones en inglés, alemán y ruso de este periódico. Toda una mañana de trabajo, y un Sebas que hablaba del futuro con su habitual seguridad... La vida es así de cruel y dura, pero sobre todo muy corta. Decía Manuel Alcántara que no hay peor sensación que cuando al mirar la agenda de tu teléfono móvil te das cuenta de que hay nombres de personas a las que por mucho que las llames ya nunca te van a contestar. Eso pasa en la propia. Un particular recuerdo y homenaje para estas tres buenas personas, a la vez que grandes profesionales y, sobre todo, amigos, y un gran recuerdo también para Falu, a quien los veraneantes de La Carihuela han extrañado al no verlo y al que no han podido saludar en la popular y transitada calle del Carmen, donde era tremendamente popular por su simpatía y sus chistes. Falu llegó hace tiempo a Málaga tras una verdadera odisea buscando un futuro que «en mi país era negro», como solía decir entre risas... Aquí lo encontró, y en la tienda de artículos de regalo Touba Shop trabajó duro, además de integrarse, y de qué forma, en la vida y las tradiciones de Torremolinos. A Falu, en febrero, un puñetero e inesperado cáncer de estómago se lo llevó casi de sopetón pese a su juventud. Descansen en paz no sólo ellos, sino todos aquellos que no ha tenido la dicha de ver en esta mañana el cielo del 1 de septiembre malagueño.

La vida sigue. Pero no es igual cuando no ves a personas que han sido habituales en tu entorno. Por eso hay quien no se cansa de repetir que la disfrutemos, que nunca se sabe valorar en justa medida lo que se tiene hasta que se pierde. Sean muy felices y servidor que lo vea y participe.