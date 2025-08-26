Rosa Belmonte Martes, 26 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las muertes no anunciadas sorprenden, aunque sepamos desde que nacemos que dentro de una hora podemos ser fiambres. Un día se fue Raffaella Carrà y ... ni siquiera sabíamos que estaba enferma. Se ha muerto Verónica Echegui y tampoco lo sabíamos. La última vez que la vi fue en 'A muerte', donde era una chica que se quedaba embarazada y retomaba la amistad de juventud con uno que podía morir en semanas por una afección del corazón. Y resulta que era ella la que podía morir.

Consiguió un Goya por un corto sobre la violencia contra las mujeres y le dijo a Pedro Sánchez, presente, que lo viera con su mujer y sus hijas y le dijera. No sé si la vio. Pero Verónica Echegui es sobre todo la de 'Yo soy la Juani', donde Bigas Luna, con una estética estridente, convirtió su personaje en símbolo del chonismo. Tiene gracia, llamándose ella Verónica Fernández de Echegaray. Ahora ves a algunas tertulianas políticas en televisión y la Juani es Diana Vreeland.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión