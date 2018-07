La Guardia Civil ha intervenido en Cornellá un ejemplar de dragón de Komodo. El primero que se localiza en Europa cuidado y adquirido ilegalmente. Esos bichos dan miedo hasta en los documentales. A gente que seguramente lleva sandalias le ha dado por tomar leche cruda. Sin pasteurizar ni esterilizar. Y la Generalidad de Cataluña ha regulado su comercialización. Hay muchos padres que se empeñan en no vacunar a sus hijos por no se sabe qué pulgosas supercherías (unos 3.000 niños de Barcelona no están vacunados). Un médico ha publicado la foto de un pecho de mujer putrefacto por un cáncer que se estaba tratando por métodos alternativos (alternativos a la posible curación). Un curandero. La mujer, que no tenía ni 40, llegó en una guardia, la operaron ya con metástasis en los huesos y duró seis meses. La foto del pezón es terrible. Las de las cajetillas de tabaco son de Hello Kitty a su lado. Pero, nada, seguid criando dragones de Komodo.