Justicia, 'procés' y Franco

En vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo, que deberá establecer el grado de culpa y los años de cárcel para los procesados por la supuesta rebelión en Cataluña, nos encontramos con una idea tirando a ruin. La ha emitido Toni Comín, que huyó junto con Puigdemont, y consiste en 'bloquear la economía española'. Cuando se le pide que concrete semejante disparate dice, muy serio, pues el boicot significa que un millón de catalanes no vayan a trabajar. Comín, que se supone que sabe de economía -llevaba los números en ERC-, plantea ese boicot a la economía española sin que parezca ser consciente de que la principal perjudicada de ese paro, al que convoca desde la butaca, serían los catalanes. De momento porque, de hacerle caso, dejarían de cobrar, y no le veo yo al colega de Puigdemont dispuesto a correr con los gastos. Tampoco parece tener en cuenta las empresas que se podían sumar a las que ya han abandonado Cataluña. Como será disparatada la idea de Comín que hasta el Govern ha dicho que no es eso. Puigdemont, mentor de Comín, aunque hayan sido de partidos distintos, no ha querido ser menos y ha dicho que los catalanes reciben por parte del Estado el mismo trato que los kurdos en Turquía. No hay más que ver la ofensiva del Ejército turco en el Norte de Siria por tierra y aire -mar no tienen en esa frontera- con aviones que bombardean, carros de combate, centenares de vehículos y miles de soldados. Su objetivo: acabar con los kurdos. Igual igual.

Aquí y ahora el debate está en el número de años que les pueden caer a los que empezaron un proceso insurreccional, que destrozaba sobre todo la convivencia en Cataluña, y que pensaron que era cuestión de apretar un poquito y el Estado se rendiría. En su vida imaginaron que sus actos, que los jueces dirán si fueron violentos, les podían llevar a la cárcel, a la que tanto contribuyeron Puigdemont y Comín con su huída. Hay en el nacionalismo catalán una corriente de desprestigio preventivo de la sentencia del Supremo que consiste en airear que la justicia está politizada, que la sentencia esta hecha desde fuera de las togas y responde a intereses conspiradores.

No deja de ser curioso que esas mismas ideas se manejen desde el ámbito del defensor de la familia Franco, Utrera-Molina, que el día que se hizo pública la sentencia del Supremo, sin haberle dado tiempo aún a leerla, dijo que estaba «politizada» y que era «anticonstitucional», que estaban dispuestos a recurrir hasta el Tribunal de Estrasburgo; como suelen decir los independentistas catalanes. En unos días, espero, saldrá la sentencia del 'procés', saldrá Franco de Cuelgamuros y quedará claro que estamos en un estado de derecho completamente garantista y que ampara incluso a quienes quieren acabar con él.