JUANMA MORENO SE LA JUEGA CON LA SANIDAD Protesta contra la política sanitaria de esta semana en Carlos Haya. / Salvador Salas JAVIER RECIO Málaga Domingo, 20 octubre 2019, 09:58

Y a se ha acabado el periodo de gracia. Ya han pasado nueve meses para ver por dónde respira la Junta de Andalucía. Juanma Moreno empezó con mucho brío con las cuestiones que no cuesta dinero, con las que no hay que hacer inversión alguna. Y esto lo ha hecho especialmente bien. Comenzó fulminando el impuesto de sucesiones y donaciones, eterna promesa que hacía desde la oposición y que ha beneficiado a miles de andaluces. Y no precisamente por la sucesión, porque antes de su llegada se pagaba a partir del millón de euros, cifra difícil de alcanzar por cualquier heredero medio. Mucha gente confundía este impuesto con el de las plusvalías, que sigue siendo una sangría por parte de numerosos ayuntamientos. Lo realmente relevante estaba en las donaciones, pues son miles de progenitores los que ahora pueden permitirse dar dinero a sus hijos para ayudarlos a comprar una casa o para montar un negocio sin tener que pasar por la ventanilla de la Junta para darle una parte. Una medida sin duda social, porque afecta potencialmente a todo el mundo. Y no hay nada más social que eso. También ha puesto en marcha una rebaja paulatina del tramo autonómico del IRPF, cumpliendo también esta promesa. El presidente de la Junta aseguró que Andalucía tendría exactamente el mismo régimen fiscal de Madrid, que sin duda le ha dado muy buenos resultados a esta comunidad. Sin embargo, hay un par de asuntos en los que hay muchas expectativas entre los andaluces: la educación y, sobre todo, la sanidad. En el primer caso, el consejero Javier Imbroda está dando pasos para imprimir su sello y ya ha apostado por aumentar las horas de lengua, matemáticas e inglés. Ahora se va a atrever con cambiar una de las normas que más polémica le puede acarrear: la elección de colegio. Los padres han cometido barbaridades como inventarse domicilios e incluso separarse para conseguir entrar en el colegio deseado, que en la mayoría de los casos solía ser un concertado. Imbroda quiere que la distancia a estos centros no sea per se un impedimento. Está bien pensado que todo el mundo tenga la posibilidad de optar por un colegio público o uno concertado. La educación pues parece encarrilada conforme a la ideología del Gobierno. Que nadie se lleve a engaño. Este ejecutivo es de centroderecha y obviamente debe poner en marcha políticas con este sesgo. El principal problema con el que ya se está encontrando Juanma Moreno es el de la sanidad. Aparte de la crisis de la listeriosis, que eso por desgracia suele ocurrir de manera recurrente a gobiernos de cualquier signo político, la sensación que existe en la actualidad es que las cosas no están cambiando. Durante el periodo, o si se quiere era socialista, se vendía la sanidad como una de las mejores del país, que Andalucía era, poco más o menos, la reserva espiritual y real del Estado del bienestar. Sin embargo, esta propaganda que funcionó durante muchos años se vino abajo cuando los profesionales del sector e incluso los ciudadanos salieron a la calle para decir que nones, que la realidad era más bien la contraria. Andalucía era y sigue siendo la comunidad que destina menos dinero por habitante a este ámbito. Los datos son incontestables en este sentido. Como también hay que tener en cuenta que la sanidad privada y los seguros médicos no paran de crecer. Y eso no es casualidad. Cuando se acude cada vez más en masa a la sanidad privada es porque hay un descontento generalizado hacia la pública, que aunque tenga los mejores equipos médicos y técnicos no funciona bien si el acceso a los mismos es tardío. Por desgracia, y es muy duro decir esto, hay gente que se ha muerto en lista de espera que a lo mejor hubiera sobrevivido si se hubiera atendido en el momento adecuado, que no es otro que el más rápido posible. Fue precisamente este descontento el que acabó con la hegemonía socialista. Los profesionales sanitarios le han dado un plazo prudencial de nueve meses para ver si algo cambiaba desde el nuevo Gobierno andaluz. Y parece que la cosa sigue igual. Por eso ya se están produciendo las primeras protestas en todos los ámbitos sanitarios, tanto por parte de los sindicatos como de los propios colectivos profesionales. Juanma Moreno debe tomar cuenta de lo que está pasando, porque es aquí donde realmente se la juega. No debe olvidar que el acceso rápido a la sanidad quizá sea la medida más social. Porque también afecta a todo el mundo. Y porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a la privada.