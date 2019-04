JUANMA MORENO EMPIEZA CON BUEN PIE El presidente de la Junta, en el foro organizado por SUR y Unicaja Banco. :: salvador salas JAVIER RECIO Domingo, 7 abril 2019, 00:05

La praxis política nos enseña que lo que un Gobierno no pone en marcha en los primeros meses de su mandato después no se hace. Teniendo en cuenta esta máxima, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha empezado con buen pie. El presidente de la Junta dio bastantes buenas noticias en el foro organizado por SUR junto a Unicaja Banco. Para empezar anunció lo que muchas miles de familias han estado esperando durante años: que el impuesto de sucesiones y donaciones desaparece este martes que viene. Por fin la administración regional deja de meter la mano en las carteras de los herederos o los beneficiarios de las donaciones efectuadas por los padres. Es cierto que ya se había recortado bastante gracias a la imposición que hizo Ciudadanos a Susana Díaz, pero también lo es que todavía quedaban bastantes casos en los que había que pagar. A ver si Francisco de la Torre sigue la senda emprendida por Juanma Moreno, porque no hay razón para quitar un impuesto en Andalucía y mantener la plusvalía mortis causa en el Ayuntamiento de Málaga porque lo que motiva el pase al cobro es lo mismo: la herencia. Tanto en un caso como en otro se produce un enriquecimiento del heredero, por lo que no tiene lógica que una administración siga pasando la gorrilla. En cualquier caso, parece que este impuesto de plusvalía mortis causa tiene los días contados en la capital, pues tanto PSOE como Ciudadanos, que serán determinantes para formar gobierno en las próximas municipales, abogan abiertamente por eliminarlo como ya se ha hecho por otra parte en municipios como Rincón o Nerja, que tienen alcaldes del PP y PSOE, respectivamente. A ver si el alcalde de Málaga también toma conciencia de que hay cientos de casos de personas que tienen que endeudarse pagar tan injusto impuesto. Bien por Juanma Moreno, que también anunció que las obras del metro iban a acelerarse. Se trabajará las 24 horas del día y durante toda la semana. Málaga no puede permitirse el lujo de seguir acumulando retrasos en los tajos del metro a la altura de El Corte Inglés y de la Alameda. Afecta al tráfico y afecta a la propia imagen de la ciudad. El presidente de la Junta está demostrando que si se quiere se puede, frente a la apatía que parece que había contagiado al anterior Gobierno andaluz, sobre todo en lo referente con Málaga. También se mojó Moreno con el principal problema de tráfico que tiene la capital, los accesos al PTA. El dirigente popular adelantó que se iba a poner en marcha en mayo un tercer carril reversible en la carretera que une la A-357 con la entrada de la tecnópolis y que se pondría en marcha un metrobús desde la última parada del metro al PTA. O sea, que se va a hacer algo para intentar aminorar los gravísimos problemas de tráfico. Como también se ha reaccionado con el problemón de las listas de espera en la sanidad pública. Ya está en marcha el plan de choque para poner más quirófanos a funcionar por las tardes y Juanma Moreno se comprometió a empezar las obras del tercer hospital el año que viene siempre y cuando se aprobara el presupuesto de la Junta este año. Donde no se mostró tan contundente fue en el caso del Guadalmedina, ya que su anuncio sonaba a patada hacia adelante para seguir mareando la perdiz. Hacer un estudio interactivo sobre qué se puede hacer en el cauce del río no parece que sea darle el impulso que realmente necesita la que sin duda es una de las grandes apuestas transformadoras de la ciudad. Veremos en qué queda este asunto. En cualquier caso, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con la desaparición de impuestos o de las soluciones empleadas para los múltiples problemas que hay en la capital, hay que reconocer que al menos hay acción. Se están moviendo. No hay tanta palabrería como antes. No hay tanta propaganda. Y eso genera ilusión entre los ciudadanos, que después de 37 años de gestión socialista se han dado cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas. O para ser más exactos, de que se están haciendo cosas. Que no decaiga por el bien de todos.