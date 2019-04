Jornada de reflexión y sexo

No se trata de ponernos exquisitos y criticar elitistamente la deriva de la democracia hacia el espectáculo. La democracia siempre ha tenido algo de espectáculo, entre otras cosas porque los humanos solemos entregar nuestra atención a lo más llamativo y no necesariamente a lo más relevante. Quizá lo que ha cambiado es que hasta no hace mucho el espectáculo electoral estaba al servicio de la política y ahora ese espectáculo está al servicio del negocio publicitario. Los medios de comunicación cobran por la audiencia, y la audiencia se fija en lo más llamativo y estridente.

Sería fácil resolver todo esto con un juicio moral, naturalmente condenatorio, a medios de comunicación, partidos políticos y ciudadanos en general. Los medios de comunicación son empresas que, obviamente, necesitan tener beneficios para subsistir. Para lo cual necesitan audiencia, lo que les lleva a publicar lo más llamativo, lo que obliga a los políticos a decir cosas cada vez más estridentes, que es lo que capta la atención de la gente. En esta cadena podemos cargar las tintas de la crítica moral contra unos u otros: los medios, los anunciantes, los políticos o la ciudadanía. Sin duda todos tenemos alguna responsabilidad, pero también, y eso nos lo enseñó Marx, todos estamos atados por una lógica ciega y poderosa. Y rebelarte unilateralmente contra esa lógica te puede dejar fuera de la partida. Sobre todo si esa rebelión es algo más profundo y honesto que una cínica estratagema publicitaria para denunciar que aquí se juega, como hacía el personaje de Casablanca, mientras se recogen las ganancias.

En las últimas décadas se ha impuesto la superstición de que si cada uno vamos a nuestro interés o a nuestro capricho egoísta y particular, las lógicas ciegas del mercado desregulado y del voto sin mediación institucional, convertirán la suma de nuestra acciones en algo socialmente armónico. La realidad es que muchas veces esa suma de acciones particulares produce consecuencias generales no queridas, que ninguna lógica ciega previó o evitó, y a la que no podemos pedir cuentas. Por eso necesitamos instituciones que nos ayuden a evitar ser esclavos de esas lógicas, instituciones como el Estado, la política, o el día de reflexión. Un día magnífico para ir al campo, o al cine, y para tener sexo.