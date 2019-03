Hay en 'Dolor y gloria', la última de Almodóvar, una escena donde recuerda los cines al aire libre de su infancia. Olía a pis y jazmín. A pis porque lo hacían detrás de la pantalla. Cuando vi la película, tras la escena donde Asier Etxeandia evocaba todo eso, la pantalla se apagó. Hubo silencio en la sala. Inmediatamente entró una empleada para decir que se había ido la luz, que enseguida volvía la proyección. Y así fue. Cuando yo era pequeña y la película desaparecía en el cine, seguramente una de kárate donde un tipo utilizaba los dedos índice y corazón para sacar los ojos a otro, los silbidos te reventaban los oídos. La gente era como la muchachada de los chistes de Gila (si no les gustan nuestras bromas que no vengan al pueblo). Ahora somos muy civilizados. Calladitos, esperamos a que se arregle. Y si sale el presidente de México pidiendo no sé qué cosas, no nos lo tomamos en serio, nos reímos de él como del hijo de la Tomasa.