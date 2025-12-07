La realidad de España y Marruecos

Comenta Compartir

La declaración conjunta de la XIII Reunión de Alto Nivel entre los gobiernos de España y Marruecos celebrada en Madrid contiene 119 puntos que abordan ... elementos relevantes de las relaciones bilaterales en todos los sectores. Se concretan aspectos trascendentes de las voluntades e intenciones de los dos gobiernos que implican a los dos países, a sus ciudadanos y a sus instituciones. Declaración que supera los clichés habituales de aquellos que solo pretenden fomentar el enfrentamiento entre los dos vecinos. Si bien hay problemas que resolver con el diálogo, el consenso y la negociación, las relaciones tienen evidentes elementos estratégicos como el político, el económico-comercial, el social, la cooperación en seguridad y lucha anti-terrorista, la migración irregular, el turismo, la cultura, el deporte y la estabilidad en el continente africano que es la estabilidad de Europa. La declaración se estructura en cuatro apartados: gobernanza de la asociación bilateral, dimensión diplomático-estratégica, dimensión económica y la dimensión cultural y los lazos humanos; y recoge la firma de 14 acuerdos de colaboración en el marco de una relación modernizada, basada en la búsqueda del progreso y el bienestar de la población de los dos países, así como la promoción de la prosperidad y la estabilidad regionales, según reza el primer punto. A continuación, los sectores que van a recibir mayor atención: la educación, la cultura y el deporte, esenciales para el estrechamiento de los lazos humanos; la investigación científica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad; el compromiso con el medio ambiente y la lucha global contra el cambio climático y sus efectos; la energía y la transición hacia un modelo energético limpio, sostenible y resiliente.

Acciones que manifiestan una realidad de vecindad incuestionable con sus luces que son la mayoría poco destacadas, y sus sombras, exageradas por aquellos que viven del enfrentamiento y el miedo. Realidad es el intercambio comercial entre España y Marruecos de 22.600 millones de euros en 2024 con la creación de miles de puestos de trabajo; el control de la migración irregular; la cooperación en seguridad y lucha antiterrorista; la estabilidad y desarrollo atlántico frente a las amenazas en el Sahel; el millón de turistas en los dos países; la organización del Mundial de fútbol en 2030 y los intereses estratégicos y complementarios en todos los sectores. Realidad es el apoyo de Naciones Unidas al plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí como base de las negociaciones para acabar con el diferendo. Realidad es la necesidad de respeto, confianza y lealtad para abordar los problemas y solucionarlos con diálogo, consenso y negociación y evitar falsos rumores, por ejemplo, con Canarias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Marruecos

España