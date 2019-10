El día de la investigación

La investigación científica es un trabajo creativo y sistemático, que responde a la inquietud por obtener algo nuevo, por ir más allá de lo que existe y se conoce. Cada proyecto es un desafío, una aventura en la que se persigue la materialización de una idea, sin garantía de éxito. Es un trabajo que no conoce la rutina, en el que se alternan decepciones y entusiasmo. No es una trayectoria recta, sino plagada de curvas y recovecos, con sorpresas y, a veces, vuelta atrás, para iniciar un camino diferente. El éxito del proyecto depende, en gran medida, de los objetivos fijados, que deben ser novedosos y tener interés práctico y alcance.

En las ingenierías, estos objetivos pueden surgir de una necesidad de las empresas, que observan sistemáticamente un problema o desean ofrecer nuevas prestaciones y productos. Pueden provenir de centros con una especialización distinta, que hayan encontrado un obstáculo en sus propias investigaciones, o de limitaciones observadas en trabajos publicados, que se aspira a superar. Actualmente existen desafíos concretos en la tecnología 5G, que gracias a su velocidad de transmisión de datos facilitará la interconexión entre objetos con dispositivos de identificación (Internet de las cosas) o la conducción autónoma, en el desarrollo de nuevos materiales para robótica y para hacer frente a la contaminación medioambiental, o en los métodos de detección y procesado de señales biomédicas, por citar algunos ejemplos. Muchos logros recientes han sido fruto de investigaciones interdisciplinares, pues el problema es tan complejo que no puede resolverse con los conocimientos de una única especialidad, una tendencia que se intensificará en el futuro.

La publicación en revistas especializadas es el medio de comunicar el trabajo científico y, tras superar un proceso de evaluación, dejar constancia de los logros alcanzados. Actualmente existe una gran presión por publicar, como medio de estabilización de los investigadores, de promoción e incluso de financiación. Esto puede favorecer los avances incrementales en perjuicio de posibles descubrimientos de mayor calado, para los que se necesita tiempo, una tendencia que deberá corregirse en el futuro. En este sentido, será cada vez más necesario garantizar la transparencia y reproducibilidad de los resultados, mediante descripciones detalladas de la metodología y estudios estadísticos. Por otro lado, existen recomendaciones por parte de la Unión Europea de publicar en medios con acceso abierto, con el objetivo de facilitar, entre otros aspectos, la mencionada interdisciplinariedad.

La ciencia debe ser accesible al público que la subvenciona de manera indirecta

Pero la difusión de la investigación no puede limitarse a cada comunidad científica. La ciencia debe ser accesible al público que la subvenciona de manera indirecta. Se están haciendo esfuerzos por alcanzar audiencias amplias, lo que debe promover el razonamiento crítico, atraer nuevas vocaciones y algo fundamental: mejorar la valoración de la actividad científica por parte de los ciudadanos. Paradójicamente, pese a constituir el motor del progreso, la investigación es, en general, poco conocida y apreciada, lo que, a su vez, propicia el desinterés en la ciencia por parte de los políticos.

Los nuevos hallazgos son globales y, por ello, la investigación es competitiva a nivel mundial. Sin una financiación adecuada no se podrá liderar ningún avance. No se tendrá acceso a tecnologías novedosas para la implementación de prototipos, ni a una instrumentación fiable para la validación de los resultados. Pero, además, la ciencia no puede existir sin investigadores. La precariedad de los contratos posdoctorales y las escasas perspectivas a largo plazo hace que no resulte fácil integrar nuevos miembros en los equipos de investigación. Indudablemente, el carácter global, antes aludido, de la investigación hace indispensable la captación de talento exterior, pero esto requiere una financiación adecuada que haga atractiva la investigación en España. Y tan importante, o más, es facilitar la permanencia en el país de los investigadores que formamos.

Aunque una parte de los recursos provenga de la industria, la ciencia no puede estar condicionada por la demanda, ya que esto socavaría su independencia y, por ende, su capacidad de resolver problemas en base a conocimientos ya desarrollados, fácilmente adaptables a un problema, quizá, aún por venir. En este sentido, la investigación busca la completitud del conocimiento. Así, dificultades que surgen de manera inesperada en un determinado proyecto constituyen, en sí mismos, nuevos retos de investigación. Por ello, es fundamental la financiación de la investigación por parte del estado. Una amplia masa crítica de investigadores facilitará los hallazgos relevantes, al beneficiarse de experiencias previas, colaboraciones y aprendizaje mutuo. Pese a todo, la investigación del país, sacando fuerzas de flaqueza, consigue situarse, en muchos campos, en posiciones de cabeza a nivel mundial. Estos logros deben valorarse y constituir un incentivo para el necesario incremento de las inversiones. Y deben hacerse esfuerzos para facilitar y agilizar su transferencia a la industria. Empresas más innovadoras serán más competitivas, lo que ha de redundar en una mejora de la economía y del bienestar social.