Hasta que llegó la revolución científico-técnica con sus grandes descubrimientos aplicados a la medicina y cirugía, ahora con el campo nuevo de la Inteligencia ... Artificial, todos los pobladores se dotaron, como consecuencia de la naturaleza, de sus propias cosmogonías desde la Era Axial. Proyectaron su continuidad en un mundo de los espíritus en contraste con el mundo terrenal, a veces con la atractiva pasarela de la reencarnación sucesiva. Se trataba del enigma de la fuente de energía que configura a los cuerpos corruptibles, y no del mismo cuerpo. Para Sócrates, las almas de todos son inmortales, pero la de los justos son inmortales y divinas. Las religiones monoteístas, además de creer en un Dios creador, hacedor y transmisor del espíritu, afirmaron la creencia -eje esencial del Cristianismo-, en la resurrección de los cuerpos inertes al activarse y resetearse con el alma hasta entonces habitante de un mundo totalmente desconocido.

La ciencia, la técnica y las nuevas tecnologías no han llegado a descubrir el 'mundo de los espíritus', como tampoco llegaron a identificar al legislador que definió la ley de la gravitación universal. Ha conocido, eso sí, los efectos, pero no la causa. La inmortalidad entró en un terreno poético con el cardenal Richelieu, promotor en 1634 de la Académie Française, cuando declaró que los académicos son 'Los Inmortales'. Cierto es que algunos se lo creyeron, mas también es cierto que ningún cuerpo de académico superó la guadaña de la muerte, aunque sí se beneficiaron de los avances médicos para prolongarse en una longevidad que -lado negativo- impide que en las Academias se elija savia nueva renovadora, ya que, una vez elegido, se es académico para toda la vida (inmortalidad relativa) a no ser que renuncie por decisión propia de la senectud que va poco a poco desprendiéndose de honores, sabores y sinsabores.

Todo esto viene a cuento de la conversación entre Putin y Xi Jinping, cuando recientemente se dirigían a un impresionante desfile militar en la plaza de Tiananmén (Bejing/Pekín). Un micrófono-ambiente estaba abierto y conectado con la señal de la televisión china. Ambos líderes hablaban de la longevidad, sin duda mirándose a ellos mismos y al gran poder que ejercen. Inmortales, pero como los académicos con fecha de caducidad. Estarían pensando en sus adentros que su inmenso poder podría llegar a alcanzar la inmortalidad del cuerpo. (Lo que implicaría enormes problemas demográficos y de configuración de un mundo diferente, que es otro cantar). Putin constató que, gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente, añadiendo que incluso se podría alcanzar la inmortalidad. Xi se habría referido a que antes, rara vez, se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que con 70 años se sigue siendo un niño. Y habría añadido que en este siglo se podrá vivir, generalizando, hasta 150 años.

Si retenemos la hipótesis de la restauración del cuerpo con órganos fabricados y trasplantados (uñas, tejidos, cartílagos, músculos, venas, sangre artificial, riñones, hígado, páncreas, pulmones, aparato digestivo, ojos, glándulas, sistemas reproductores, corazón, ojos, osamenta, etc.), quedaría pendiente la incógnita a despejar: el cerebro. A no ser que el cerebro, ante la dificultad insoslayable de su recreación, se sustituya por un mecanismo de Inteligencia Artificial. ¿Cómo fabricar la memoria, la previsión de futuro, el lenguaje no programado, el discernimiento entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, los mecanismos de la alteridad, los sentimientos, la opción entre amor y odio, el generador de la conciencia? No se trataría de la inmortalidad de nuestro propio cuerpo, sino de un producto industrial de consecuencias inimaginables. Se crearían fábricas de componentes (la diversidad de órganos), que competirían en los mercados regidos por la oferta y la demanda. A mi modesto entender, sería no el fin de la Historia sino el de la Humanidad.

La problemática de fondo la plantea, con casos reales, empíricos, el Dr. Segarra con la observación clínica de experiencias cercanas a la muerte (ECM), expuestas en su libro 'Supraconciencia'. Los ejemplos observados de personas que regresan de un coma profundo o de una muerte clínica a la que se da marcha atrás, se basan en relatos de dichas personas que afirman haber «vivido en otro mundo» de gran serenidad del que no hubieran deseado regresar. La clave de la inmortalidad se encuentra, como hipótesis fuerte, en esa 'Supraconciencia' conectada con la conciencia de los seres humanos, legisladora además de las leyes del universo, con sus derivados en la naturaleza del Planeta Tierra. Difícil, si no imposible, veo que para el recauchutado del cuerpo humano con implantación de órganos diversos, pueda instalarse una fábrica de producción del cerebro en su totalidad y de la conciencia en particular. La conciencia forma parte del Misterio de los orígenes del Cosmos o de los Universos.