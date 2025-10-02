Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

Los inmortales

Francisco J. Carrillo

Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Hasta que llegó la revolución científico-técnica con sus grandes descubrimientos aplicados a la medicina y cirugía, ahora con el campo nuevo de la Inteligencia ... Artificial, todos los pobladores se dotaron, como consecuencia de la naturaleza, de sus propias cosmogonías desde la Era Axial. Proyectaron su continuidad en un mundo de los espíritus en contraste con el mundo terrenal, a veces con la atractiva pasarela de la reencarnación sucesiva. Se trataba del enigma de la fuente de energía que configura a los cuerpos corruptibles, y no del mismo cuerpo. Para Sócrates, las almas de todos son inmortales, pero la de los justos son inmortales y divinas. Las religiones monoteístas, además de creer en un Dios creador, hacedor y transmisor del espíritu, afirmaron la creencia -eje esencial del Cristianismo-, en la resurrección de los cuerpos inertes al activarse y resetearse con el alma hasta entonces habitante de un mundo totalmente desconocido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los inmortales