Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Inmortal es una novela

JOAQUÍN L. RAMÍREZ

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ni Constitución, ni estado de derecho, ni modelo de sociedad, nada le para y se nos agotan los tratamientos. La infección, lejos de ser contenida ... por tantos remedios y medicamentos, se extiende y crece. No se divisa el final, no puede adivinarse. Hasta aquí todos los presidentes de gobierno se consideraron a sí mismos como temporales, capaces de irse por desalojo democrático y por voluntad propia. Éste no. Quiere quedarse hasta morir, ¿es Franco su espejo? Un dirigente presuntamente corrupto, muy corrupto, que lo niega todo, pero que todo le apunta día a día, anuncia su candidatura próxima, no sólo como si fuera posible o buena idea, sino como si él no fuera finito. Lo cierto es que España tiene un inmenso problema llamado Pedro Sánchez. De hecho, aún cada día anuncia alguna modificación legal para exculpar a propios y socios de presuntas responsabilidades y culpas, reglas de juego o más planes utilitaristas para mejor y mayor comodidad de ésta su eterna estancia. Si los instrumentos de nuestro sistema democrático sólo están a su servicio y él carece de escrúpulos para trastocarlos a placer, contra la razón y la decencia, hay que reflexionar muy bien qué puede hacerse para acabar con el mal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Inmortal es una novela