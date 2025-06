Inmigración por sorpresa

Martes, 17 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Por primera vez en la historia, más de tres millones de extranjeros están afiliados a la Seguridad Social en España. Representan ya el 14% del ... total de trabajadores, una cifra que no solo bate registros, sino que ilustra la realidad incuestionable de que la inmigración es fundamental para sostener nuestro mercado laboral. El 41% del empleo generado desde 2022 ha sido ocupado por personas extranjeras, muchos como autónomos. En un país con un índice de envejecimiento brutal y problemas estructurales en el sistema de pensiones, esta aportación no es solo una estadística, sino una tabla de salvación. Tópicos al margen, los inmigrantes ya no se concentran exclusivamente en empleos de baja cualificación. Su presencia creciente en sectores de alto valor añadido como actividades financieras o científicas refleja una diversificación clave. Además, la temporalidad ha caído a mínimos históricos. Pero no todo es luz. Desafíos como la desigualdad de género y el riesgo de precariedad ante futuras crisis dibujan una volatilidad latente. Por ello, la política migratoria debe ser proactiva, evitar la segregación y garantizar la equidad. La inmigración no es una amenaza cuando está reglada; es una oportunidad, y exportable. Y como toda oportunidad, requiere visión, voluntad política y responsabilidad social.

