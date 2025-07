Pilar Martínez Málaga Sábado, 19 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El 'no' de Málaga a ser sede del Mundial de Fútbol 2030 no es más que un 'sí' a la indolencia, que es el mal ... de todos los males y justo la antítesis a la estrategia llevada a cabo en las últimas dos décadas que ha impulsado una transformación de la ciudad, digna de estudio, como destino turístico y 'hub' tecnológico. Un 'no' que indigna, a la par que sorprende, y que marcará, a buen seguro, una nueva etapa en la que la ciudad parece resignarse a tocar techo y a dejar de ambicionar ir a más. Un 'no' que se produce justo cuando el destino había cimentado unas bases sólidas en torno al prestigio y la reputación de la marca Málaga y que supone un disparo en esta línea de flotación que pone en cuestión, a partir de ahora, la credibilidad de una urbe que mantiene vivas decenas y decenas de candidaturas para la organización de eventos de mayor o menor calibre y de ámbito mundial y nacional.

No entra en cabeza humana que no se haya pensado en qué lugar queda Málaga al decir que no hay tiempo para organizar todo lo necesario para llegar a 2030 cumpliendo con todos los requisitos y la ciudad que toma el testigo, si es que la hay, sí pueda hacerlo sin haber tenido los dos años que la capital de la Costa del Sol lleva mareando este proyecto. No es de recibo este reconocimiento implícito de una gestión que no da la talla y que queda muy lejos de estar a la altura de la organización de un gran evento, de esos a los que esta capital siempre aspiraba. A la vista está que cuando se consigue se dice que 'no' echando balones fuera y partiendo de la premisa de que la renuncia se produciría antes o después, en vez de descartar esta opción y pensar en que se trata de una oportunidad única para el fútbol malagueño; para el impacto mediático de las marcas Málaga, Costa del Sol y Andalucía, administraciones implicadas en este 'no' al Mundial; para elevar los ingresos económicos del tejido empresarial local, provincial y autonómico, generando riqueza y empleo; y para dar ese salto por el que, por desgracia, no es la primera vez que las inversiones realizadas se van por el desagüe. El 'sí' a dejar pasar acontecimientos por los que otras ciudades se dejan la piel dice mucho de una desidia que se asienta como mal endémido y que pasará factura, aunque la mencionada indolencia general haga pensar que esto es flor de un día y que aquí paz y después gloria. El 'no' al Mundial es un error garrafal. Marcará un antes y un después en ese espejo en que se han mirado otras ciudades. Se cae un mito y las consecuencias están por venir. Lo de pensar en grande parace que pasó a la historia.

