Indignados de guardia

En Andalucía sigue siendo costumbre filtrar casi todo por el tamiz de la ironía y la guasa, desechando aquello que no traspasa la tela. Por eso este año nos hacen falta los Carnavales más que nunca, para bajar los humos de quienes parecen empeñados en anunciar el apocalipsis. La indignación de salón, esa farmacia de guardia que el PSOE sin la O utiliza para lavar su conciencia, retrata desde hace días a los nostálgicos del rodillo socialista, incapaces de asumir que el tiempo de las mayorías absolutas ha pasado. Ahora comentan, en una cena entre amigos, mientras miran la carta de un restaurante que no sirve platos con nombres de menos de diez palabras, el riesgo que supone el cambio de gobierno. Y llegan a casa en Cabify y, desde su sofá con aires victorianos, aunque ellos prefieren llamarlo 'vintage', antes de revisar las novedades de Amazon, tuitean lo preocupados que están por el avance de la derecha en una tierra que siempre había resistido los envites conservadores. En un destello de lucidez se preguntan qué han podido hacer mal, en qué momento ha saltado por los aires la inercia electoral que les daba la victoria legislatura tras legislatura, como una apuesta ganada de antemano, pero la autocrítica, unos segundos apenas, se esfuma bajo el barniz de superioridad moral, cuando no intelectual, de su discurso.

No hace tanto que el PP recurrió la ley de matrimonios homosexuales ante el Tribunal Constitucional o que la violencia machista era considerada parte de la esfera privada, un problema reducido a «crímenes pasionales» donde era mejor no meterse. El programa reaccionario de Vox ha encendido las alarmas, pero a buena parte de la izquierda, especialmente en Andalucía, la irrupción del partido de Santiago Abascal le ha venido como anillo al dedo para ocultar su falta de contenidos y propuestas más allá del maquillaje y los eslóganes buenistas. Desmantelada, la red clientelar de la Junta deja desubicados a miles de cargos asignados a dedo, sin empresa o profesión a las que regresar. Como a Vox, también a quienes se quedan sin teta autonómica de la que mamar les interesa dicotomizar la realidad, servida en una lectura simplista donde sólo caben héroes y villanos. La izquierda andaluza haría bien en sacudirse el nerviosismo para analizar la situación desde una perspectiva más amplia, guardándose la bandera de la indignación hasta que sea realmente necesaria, porque hasta ahora los únicos que han perdido algo con este cambio de gobierno son los adalides del monopolio socialista.