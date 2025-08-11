Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Incendios desbocados

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

El fuego extremo que arrasa España cada verano no es un accidente inevitable, sino la consecuencia directa de un planeta que se calienta y de ... un territorio cuya gestión es tratada con desdén. El cambio climático intensifica olas de calor, seca suelos y alarga temporadas de riesgo, lo que multiplica las posibilidades de que una chispa se convierta en un infierno. Pero no basta con señalar al termómetro; además de la crisis climática, otro factor que incrementa la frecuencia del fenómeno es la expansión del bosque a causa del abandono rural. Desaparecido el pastoreo y la agricultura de montaña, la vegetación crece sin control y se acumula en forma de combustible. Ante esta doble amenaza, la política no puede limitarse a apagar fuegos: debe invertir en prevención, gestión forestal, recuperación de usos tradicionales y reducción drástica de emisiones. La muestra de la virulencia del problema se constató ya en 2022 con la muerte de cuatro personas y la pérdida del 6% del territorio forestal en la provincia de Zamora. La prevención exige una política de Estado ante un desafío de seguridad nacional. Cada año perdido en actuar agrandará la tragedia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Incendios desbocados