Incendios, cambio climático y ciencia

Pocas veces la sociedad actual ha respondido con tanta ceguera ante un problema tan palpable y evidente. El cambio climático lleva ya algunas décadas gritándonos ... en la cara, pero hemos preferido mirar hacia otro lado. Se le llamó exageración ecologista, se le tachó de conspiración económica, se le redujo a un simple debate ideológico. Y mientras tanto, las administraciones se parapetaron en la inacción, cómodas en su inmovilismo. El resultado está hoy delante de nosotros: un territorio cada vez más vulnerable, y por ende frágil, golpeado por fenómenos extremos, que ya no son postales lejanas de Bangladesh o de Centroamérica, sino escenas de nuestra propia casa.

Hace poco, organismos internacionales advirtieron de que los próximos cinco años estarán cargados de episodios meteorológicos tan adversos como extremos, y que, hacia mediados de siglo, algunas ciudades de nuestro entorno inmediato serán prácticamente inhabitables. ¿La respuesta? Risas, negaciones, incluso triunfalismo agrícola tras unas lluvias puntuales. La soberbia humana brindando por unos frutos que no se corresponden con esta tierra, mientras la naturaleza espera una restauración de tantas heridas infringidas, del cierre de cicatrices históricas, con el noble e inocente propósito de evitar males mayores en la próxima sacudida.

Ese es el guion, la hoja de ruta, de este cambio climático, que no deja de ser una rebelión de la naturaleza frente al inconsciente desmadre humano. Lo pudimos advertir en esos gemelos climáticos de California y de Australia. A periodos de sequía, que serán cada vez más largos, seguirán cortas treguas de lluvias, a veces tan intensas como desgarradoras. Esa agua regalada hará que los sotobosques desarrollen una alta y densa maleza, que ya no aprovecharán para segar otrora aquellos herbívoros, ya fuesen burros o cabras, y aquellos pobladores que conocían la importancia del desbroce para defender del fuego su limitado patrimonio.

Mirar al interior despoblado es ver la oportunidad de dignificar profesiones, no sólo la muy merecida de los bomberos forestales, sino la de guardabosques, pastores y cuidadores de nuestras masas forestales. Estas profesiones pueden ser muy atractivas para la gente joven siempre que se les dote de salarios dignos y una cualificación tecnológica suficiente.

A nuestro alrededor tenemos ejemplos palpables: a levante los Montes de Málaga, fruto de una acertada acción forestal, pero sobre todo gracias al esfuerzo de un campesinado que se jugaba la vida por unos cuantos reales para esculpir bancales en situaciones de extrema pendiente. A poniente, las sierras de Churriana, Torremolinos y Mijas, más verdes por la preocupación de la sociedad civil decimonónica para que Málaga tuviese un pulmón que aliviara cuantas enfermedades respiratorias proliferaban. Algunos soñadores creyeron ver en el futuro que ambos frentes arbolados se cerrarían formando el ansiado y necesario anillo o cinturón verde.

Estas masas forestales, casi en exclusividad de pinares, hoy se tambalean. A la combinación de calor extremo y estrés hídrico, se le suma un sobrecalentamiento de las primeras capas del suelo, en donde se desarrolla una biodiversidad invisible de extraordinaria importancia para el mantenimiento del arbolado. Cuanto le debemos a esas nieblas balsámica de las mañanas de verano, a ese 'taró' que refresca tanto estas masas forestales que ha evitado que ardan, incluso en los peores momentos.

Los bosques se han expandido con éxito, durante el último medio siglo por nuestra provincia, proveyéndonos de servicios ecosistémicos que, de manera tan silenciosa que algunos los consideran intangibles, han sido la base de buena parte de nuestro 'éxito' territorial y económico. De ahí la importancia de su cuidado, y de no confiarlo exclusivamente a la providencia, es decir a su extraordinaria capacidad de resiliencia, como ha quedado demostrado tras los tres grandes incendios de la última década en nuestra provincia.

Y aquí está la clave: necesitamos ciencia, mucha ciencia. La universidad pública sigue siendo el mejor garante de conocimiento aplicado a la resolución de los problemas de nuestra sociedad. Y sin ese conocimiento, estamos vendidos. No es solo cuestión de lograr un desarrollo sostenible, ahora es ya una cuestión de supervivencia. Quien desprecia la ciencia, o la privatiza, desprecia el futuro.

Seguir negando lo evidente es suicida. El fuego no entiende de ideologías, ni de excusas, ni de sonrisas arrogantes en medio de una primavera lluviosa. O invertimos en ciencia y en gestión forestal, o lo que hoy llamamos 'catástrofe' pronto será rutina.