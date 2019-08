Casi importante

No está claro quién fue el padre de la frase, si Jorge Valdano o Arrigo Sacchi, pero en cualquier caso ese puñado de palabras, con sus variantes, dieron en el corazón de la diana. «El fútbol es lo más importante entre las cosas no importantes». No sería raro que la hubiera acuñado Valdano, tan hábil en el empleo de las figuras literarias como en su momento lo fue de cara a la portería, aunque Sacchi, el zorro del Milan, tampoco es mudo. El fútbol es una fuente de ilusión y de frustración colectiva, un estímulo intrascendente pero capaz de modular la autoestima o la depresión de una ciudad o incluso de un país.

Basta recordar la España de 2010 en caída libre hacia el hoyo de la depresión económica pero repentinamente satisfecha de sí misma y de su bandera gracias al gol de Iniesta y a la copa del Mundo. Una redención efímera, pero capaz de transformar el estado de ánimo de un país entero. O basta recordar el sueño roto, tan injustamente roto, de esta ciudad, Málaga, por el atraco de Dormunt. Tintes de pesadilla, que se evaporan al despertar pero que dejan un sustrato de vacío. El mundo sigue igual, la salud, el trabajo, la familia, sí, pero hay un agujero negro que va más allá de lo que puedan sentir los aficionados y que afecta a una colectividad que se había ilusionado con una meta tan etérea como sonora y contagiosa. Contagiosa para todos menos para aquellos que ejercen de descreídos y siempre están dispuestos a alegrarse de la pesadumbre de los que les rodean, ya que ellos por navegan en estratos superiores.

Esos, aquí y ahora, pueden estar satisfechos. Las nubes de la pesadilla se ennegrecen sobre La Rosaleda. Ayer mismo, Pedro Luis Gómez advertía acertadamente lo similar que resulta la situación del actual Málaga CF con la del desaparecido CD Málaga. Todo suena a desmantelamiento, desidia y apatía por la suerte que pueda correr el equipo que representa a la ciudad. Políticos inhibidos, aficionados discretamente expectantes y un propietario, el caricaturizado jeque Al-Thani, desentendido de ese juguete roto. Un juguete que en tiempos pudo haber servido como llave para algunas cajas fuertes que nunca llegaron a abrirse de par en par por inoperancia, abusos, lisonjas y penumbras varias. Un jugador estrella, Ontiveros, que ha animado el final de la temporada con espectaculares fintas por la banda izquierda y que se encuentra en un dique seco, con un pie en el Villarreal y el otro en el vacío. Un fichaje japonés cuyos números ponen al club en dudosos equilibrios financieros. Buitres acechando y la nada como solución inmediata. Es verdad que el fútbol no pertenece al reino de las cosas importantes, pero tampoco puede ser tratado -por su carácter representativo y económico- como algo trivial. Volviendo a este periódico. Hace unos días veíamos cómo los primeros futbolistas malagueños jugaban en la explanada de los Baños del Carmen. Esperemos que no haya que volver al rebalaje ni a recoger los balones, y la ilusión, al fondo del mar.