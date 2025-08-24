Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Impensable, pero menos

ROSA BELMONTE

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

En una cena hablábamos de Indra y de la compra de EM&E, propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier. ... La compañía admitió el conflicto de intereses. Lo iba a estudiar. En la cena alguien dijo que semejante operación sería impensable en EE UU. Varios apuntaron que hoy cualquier cosa es posible allí. Pero todavía hay contrapoderes. Mira la juez que ha ordenado el cese de Alligator Alcatraz, el centro de detención para extranjeros en Florida. Y no por las condiciones de los internos. Grupos ambientales y la tribu Miccosuke pleitearon contra la construcción, que, como la juez ha reconocido «causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción». Caimanes, cocodrilos, panteras, osos negros, pitones, serpientes de cascabel... Menudo cabreo para Trump y De Santis. Los caimanes que tenían que atemorizar te van a salvar de esa indecencia. Otra indecencia.

