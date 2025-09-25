Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Imparcial y 'sin paseíllo'

El Gobierno se equivoca al cuestionar al juez del 'caso Begoña Gómez', pero intentar someterla al escarnio público resta credibilidad al instructor

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:25

La cadena de acontecimientos judiciales de las dos últimas semanas, de un efecto endiablado para la polarización política, ha dejado sentados en el banquillo de ... los acusados a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado; Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; y ahora está a punto de colocar en el mismo foco a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. No por esperadas o previsibles, las decisiones de los jueces conocidas en esta medida sucesión cronológica deben perder carga de profundidad. En primer lugar, por la gravedad de los presuntos delitos de los procesados: por revelación de secretos al máximo responsable de la Fiscalía, fraude fiscal al empresario y presunto enchufe en el 'caso Azagra', bajo la sombra de la influencia del líder del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  8. 8 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  9. 9 Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía
  10. 10 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Imparcial y 'sin paseíllo'