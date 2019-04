Ilusión, que nunca se pierda Ginés Morata entra en la Academia de Ciencias de Estados Unidos.-Obras de Berzosa en la portada de los libretos de Semana Santa utilizados por El Vaticano.-Los ilusionantes 80 años que llegan de Cristóbal Toral.-'Libo' abre en el María Cristina con una primera visita de lujo: la consejera de Cultura.-Carlos Álvarez, «te necesitamos».-La película de Almodóvar y Banderas 'suena' (y mucho) en Hollywood.-El rostro ilusionado de la nieta de Víctor Mellado al conocer el sitio en SUR donde trabajó su abuelo... Mar Narbona Mellado, en SUR. / F. L. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 28 abril 2019, 00:31

«No rechaces tus sueños. Sin la ilusión, ¿el mundo que sería?», decía Ramón de Campoamor. Hoy es un domingo especial. Un día ilusionante. Como cada vez que tenemos una cita con las urnas. Los que han crecido rodeado de ellas, si me permiten el símil, no saben cómo se echan en falta en épocas en las que no se veían por ningún lado... Es un día ilusionante tanto para unos, los electores, como para los que quieren ser elegidos. La ilusión marca todas las fases de la vida de cada persona, porque gracias a la misma se consiguen metas y anhelos. La ilusión no se puede perder, nunca; es el motor de la vida, la que nos marca las metas y nos ayuda alcanzarlas.

La ilusión no tiene edad. Para nada. Momento ilusionante el que vivió ayer el gran investigador español Ginés Morata (74 años), quien apenas hace un mes fue uno de los protagonistas del Foro Ciencia y Salud de SUR y Fundación Unicaja en Málaga con una excepcional conferencia «El cáncer y las moscas». Este Premio Príncipe de Asturias, nació en Rioja, una pequeña localidad almeriense machacada por la pobreza y la emigración. Nieto de un practicante, supo buscar a base de ilusión un futuro mejor y no sólo para él, porque sus investigaciones y sus hallazgos científicos benefician al mundo. Desde hace dos años su firma figura en un prestigioso libro (comenzado a escribir en 1660) junto a personajes del lustre de Charles Darwin, Isaac Newton o Albert Einstein como miembro de la institución científica más antigua del mundo, la Royal Society del Reino Unido. Desde hace unas horas pertenece también a la no menos ilustre y prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, tras tomar posesión en una solemne sesión en Washington. Morata y quien fuera su maestro, Antonio García Bellido, son los dos únicos españoles miembros de lo que se ha venido en definir como «los dos grandes templos de la ciencia mundial». Estaba feliz e ilusionado Morata. Con sus 74 años. Un lujo haberlo tenido hace unos días en Málaga. Y es que la ilusión carece de edad; mueve montañas con niños y mayores. Ahí está el artista antequerano Cristóbal Toral (1940), ilusionado a sus casi 80 años con la antológica que sigue rompiendo récords en Antequera. Es una exposición que merece la pena visitar. Una visita a Antequera merece siempre la pena, pero si encima puedes contemplar en el Museo Municipal la muestra homenaje a quien está considerado uno de los más importantes pintores españoles contemporáneos, pues miel sobre hojuelas. Universal también. Quiere celebrar sus 80 años de forma especial, «porque me ilusiona». Como ilusionado está quien aún es muy joven, el también pintor malagueño Raúl Berzosa (1979), que se ha convertido en el gran artista sacro de referencia internacional, con obras ya por medio mundo, y uno de los preferidos por ElVaticano. No hay dudas de lo dicho: tres obras suyas sirvieron para que ilustrar las portadas de los libretos del Vía Crucis que celebró el Papa en el Coliseo de Roma y de la Vigilia y la misa de Pascua de Resurrección que celebró Francisco I. Raúl, orgulloso lógicamente, ahora trabaja en una nueva obra para los jesuitas de Tampa (Estados Unidos). La carrera de Berzosa es meteórica, sin duda. Curiosamente, si hablamos de arte, dos maravillosos cuadros de Denis Belgrano flanquean la preciosa barra de 'Libo', nombre de la cafetería que complementa los servicios de Sala Fundación Unicaja de Conciertos María Cristina (antiguo Real Conservatorio María Cristina), uno de los edificios más emblemáticos de la cultura musical de Málaga, que data del siglo XV, catalogado como BIC y que ha sido renovado con exquisito gusto. La ilusión por este proyecto se ha convertido en realidad para Fernando Mira, quien está al frente de lo que podríamos denominar «ambigú de lujo», que lleva la marca con la que su propietario bautizó una gama de productos y dulces navideños en honor a su padre, Liborio Mira, que complementa la oferta tradicional de su apellido. 'Libo' tuvo una primera visita de excepción, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien acompañada por Sergio Corral, director de la Fundación Unicaja visitaba las salas del María Cristina, quedando cautivada por lo que definió la consejera como «uno de los espacios escénicos más bellos de Andalucía» mientras degustaba un café, «el primero de la historia de 'Libo'», como le especificó orgulloso Fernando Mira.

Fue llegar de Tokio, tras un gran triunfo, y ponerse a estudiar y ensayar horas y horas. La entrega y dedicación de Carlos Álvarez sólo se explica también por la ilusión que sigue manteniendo por y para su carrera. El gran barítono malagueño será 'Otello' en el Cervantes, los días 1, 3 y 5 de mayo, funciones que han levantado gran expectación no sólo en el mundo de la ópera malagueña, sino nacional, como demuestra la demanda de entradas desde muchos puntos de España. «Estoy muy ilusionado». Lógico. Vuelve a protagonizar una ópera en 'su' Teatro Cervantes 12 años después. Demasiado tiempo. El director del coliseo, Juan Antonio Vigar, también lo cree: «Carlos, te necesitamos, no puedes estar tanto tiempo sin protagonizar una ópera en tu tierra». La ilusión mueve el mundo, pero si encima llegas a tu tierra, te sientes profeta en ella y encima haces lo que más te gusta, pues ya me dirán... Carlos Álvarezes un mito vivo... Lo mismo que Antonio Banderas. Apunten, que se escribe aquí con tiempo: en Hollywood ya se postula su última película con Almodóvar, 'Dolor y gloria', para los Oscars. ¡Menuda ilusión le hace tal posibilidad al actor malagueño!, que también está ilusionado como pocos con su proyecto del Teatro del Soho, lo que le obligará a vivir en Málaga varios meses desde finales del próximo verano, ya que el estreno será en octubre y la obra 'A Chorus Line' estará en cartel al menos tres meses, para posteriormente viajar a Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York y Miami. Para no ilusionarse, vamos. Lo decía Campoamor, ¿qué sería el mundo sin ilusión? No evolucionaríamos, sin duda.

Ilusión que mantienen mayores y pequeños, niños y ancianos, como la pequeña Mar, quien junto a sus compañeros del British College de Benalmádena visitó las instalaciones de SUR, y si a los demás compañeros les hizo ilusión, a ella muchísimo más, porque pudo ver no sólo la Redacción en la que trabajó durante años trabajó su abuelo, el añorado Víctor Mellado, periodista que llevó años la sección de Turismo en esta casa, y que nos dejó demasiado pronto, con mucha vida por delante. Era digna de ver la cara de felicidad de Mar Narbona Mellado por estar sentada en la misma mesa que ocupó su abuelo...

Ilusión. Que nadie nos la quite. Hoy es un gran día. Disfruten y sean felices, porque la vida debe ser eso, una ilusión permanente.