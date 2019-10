Me da igual

Quiero dejar por escrito lo que muchas veces he pensado. Odio y amo a Mario Vaquerizo a partes iguales. Lo pensaba precisamente este último sábado, cuando más de mil personas estábamos reunidas en Benalmádena frente a un escenario para ver cantar a a un señor que no canta, escuchar un piano y una guitarra desconectados y disfrutar de una señora que hace como que toca la batería pero que no es capaz ni de seguir el ritmo del bombo. Esas son las Nancys Rubias, un grupo que lidera este caballero con el que te lo pasas de maravilla aún a sabiendas de que están tomándote el pelo.

Esa es la parte guay, lo divertido: su fingida ignorancia, el humor maricón, el barroquismo de lo que le rodea y, por qué no decirlo, algunas de sus chaquetas de cuero de a partir de mil euros la pieza. Me he tragado sin respirar todas las temporadas de su 'reality', disfrutando cada episodio del costumbrismo posmoderno que destila la parejita mientras juntan bajo la misma mesa camilla a Tamara Falcó, Carmen Lomana, Carmina Barrios o Alejandro Amenábar.

Sin embargo, mientras pasaba de la manera más digna que podía la resaca del domingo fui a dar con un vídeo en el que salía Vaquerizo que me pareció oro en paño. Era un nuevo (o antiguo, no sé) capítulo de uno de mis programas favoritos de los últimos años. Esa fantasía que produce Telemadrid llamada 'Vuelta al cole', donde los niños que protagonizan el anuncio de Benetton se dan un descanso para ir a preguntar cositas a las celebrities.

Tras aquella experiencia alucinógena de Martínez-Almeida con Notre-Dame y el Amazonas, era el turno del marido de Alaska. El asunto prometía, así que me dispuse a ver los 33 minutos de programa mientras (que sí, lo reconozco) me reía a carcajadas con alguna de las respuestas del ¿cantante?, como esa en la que nos hace creer que confunde a Einstein con Newton, «el señor al que le cayó la manzana encima». Entonces, una niña propone un jueguecito maligno: que el prota del programa use el estribillo de su gran hit («Me encanta, me da igual») para posicionarse sobre diferentes cuestiones. Entre ellas, claro, el feminismo, del que grita orgulloso que le da igual.

Ahí me acordé cuando me dijo en una entrevista que lo del #MeToo muy mal, pero también por ellas que se habían dejado acosar para tener un trabajo. Ante eso uno solo puede querer que fracase en lo que quiera que sea su próximo proyecto; que le vaya mal como respuesta a un indecencia tan grande. Pero que rueden ya otra temporada del 'reality', joder, que tengo ganas de seguir riéndome.