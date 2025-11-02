Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, presidente de Junts. EFE

Insólito

El Gobierno ha encontrado la fórmula para utilizar los créditos extraordinarios cuando los necesita y para acallar el número creciente de voces que se escandalizan

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

El Gobierno socialista se afana en trasmitir la idea de que la reacción de Junts, al abandonar su apoyo y pasarse a la oposición, no ... cambia nada. La verdad es que resulta muy difícil adivinar el futuro que tendrán las actuaciones de la formación independentista. A veces hasta resulta difícil adivinar incluso lo que ha hecho en el pasado, porque el relato cambia con frecuencia y lo cambia todo. Pero yo no estaría tan seguro de ello. Es muy posible que lo que ha dicho Puigdemont sea esta vez, y de manera excepcional, cierto, y que los siete diputados exconvergentes se hayan pasado, con palos, altavoces y pancartas, a la oposición y voten en adelante en contra de las propuestas del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  2. 2 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  3. 3 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  4. 4

    Arranca la temporada de guisos y ventas
  5. 5 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»
  6. 6 Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga
  7. 7 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  8. 8

    Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año
  9. 9

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  10. 10 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Insólito

Insólito