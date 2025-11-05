Unicornios en el autobús

Si tienen ustedes hijos, o nietos, les recomiendo un juego que se me acaba de ocurrir, pero que seguro que no les defrauda. Cualquier tarde ... de estas se pueden dar un paseo a lo largo de Ortega y Gasset y jugar a descubrir los nuevos pictogramas de las marquesinas de la EMT. Allí se van a encontrar todo un mundo de hadas, gnomos, unicornios y cupidos de vivos colores junto a los nombres 'tradicionales' de las paradas: Juan XXIII, Tiro de Pichón, Santa Julia, La Rosa, Cruz del Humilladero, Santa Cristina...

Desde que me contaron la historia hasta que lo comprendí, necesité algunas lecturas y reflexiones. Trataba de buscarle la lógica de relacionar los logos con lugares específicos, y en algunos casos, como en el centro médico de Barbarela, funcionaba. Pero el elefante me descolocaba por completo, porque, hasta donde llego, en Málaga capital no tenemos zoo, y los autobuses urbanos todavía no llegan al de Fuengirola. Pero con el dragón ya sí que no tenía escapatoria posible, salvo que indicara alguna localización de la serie Juego de Tronos.

Finalmente, conseguí entender que no lo entendía, porque no era yo quien debía entenderlo... Esas imágenes ayudan a las personas que viven con algún tipo de Trastorno del Espectro Autista (TEA), a modo de herramientas visuales que les permiten comunicarse, seguir rutinas y comprender mejor su entorno. De manera que para ellos, la parada de su barrio es la del dragón, y no Tiro de Pichón, como lo podemos comprender el resto. Un gesto muy sencillo, identificar el sitio por un dibujo, puede marcar la diferencia para alguien entre ser autónomo y desenvolverse cómodamente en su entorno; o una carrera de obstáculos. Además, las marquesinas han quedado geniales.

Así es que con estas líneas no puedo más que aplaudir el acierto de esta iniciativa que han tenido las áreas de Movilidad y Derechos Sociales del Ayuntamiento, junto con la Empresa Malagueña de Transportes, que le ha valido una importante subvención de los fondos europeos Next Gen. No es para menos: pocas veces se podrá conseguir tanto con tan poco dinero. Medidas como esta deben servir de ejemplo y que los pictogramas se extiendan ahora como un código válido a todos los servicios públicos y medios de transporte de la ciudad.

Yo quiero que mi próximo viaje sea de la calle de la sirena a la del búho, pasando por el castor y el erizo, hasta llegar al castillo donde esperan la princesa y el hada... Y que sigamos luchando por una Málaga cada día más inclusiva, accesible y respetuosa para todos los que la compartimos.