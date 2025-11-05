Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unicornios en el autobús

Tardé en darme cuenta de que no lo entendía... Porque no era yo quien debía entenderlo

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Si tienen ustedes hijos, o nietos, les recomiendo un juego que se me acaba de ocurrir, pero que seguro que no les defrauda. Cualquier tarde ... de estas se pueden dar un paseo a lo largo de Ortega y Gasset y jugar a descubrir los nuevos pictogramas de las marquesinas de la EMT. Allí se van a encontrar todo un mundo de hadas, gnomos, unicornios y cupidos de vivos colores junto a los nombres 'tradicionales' de las paradas: Juan XXIII, Tiro de Pichón, Santa Julia, La Rosa, Cruz del Humilladero, Santa Cristina...

