Pocas luces

No era bastante con que nos falten las carreteras, los trenes y el agua, que ahora tampoco tenemos suficiente electricidad...

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:01

Éramos pocos... No bastaba con que en Málaga tengamos una falta evidente de carreteras, de trenes y de agua. Es que ahora tampoco tenemos suficiente ... electricidad para cubrir la demanda. Vienen a Málaga inversores atraídos por ese mantra del Silicon Valley del sur de Europa. Piden potencia para enchufar centros de datos, que no es otra cosa que las megacomputadoras que hacen falta para que ChatGPT te conteste a la última chorrada que se te ocurra preguntarle a las diez de la noche mientras ves una serie tirado en el sofá. Pero también para grandes naves logísticas e industrias de energía verde. Y resulta que hay que decirles que no, que en Málaga no nos quedan megavatios, y que en el resto de Andalucía casi tampoco. Así que ya si eso que se marchen a otras regiones, mejor todavía, a otros países como Francia, donde están repotenciando a saco porque esa es la clave del futuro.

