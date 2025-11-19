Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Si se le hubiera preguntado a la gente, en Málaga no se habría hecho casi nada de lo que hay

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:26

Vuelve el debate sobre la Torre del Puerto, como cada vez que se da un paso nuevo. Esta vez, con razón, porque se ha hecho ... pública por primera vez la propuesta de Chipperfield. Y de nuevo se alzan voces, sobre todo desde la izquierda, que reclaman una consulta popular, una suerte de plebiscito para que todos los malagueños votemos si estamos a favor o en contra. Vaya por delante el máximo respeto a la voz del pueblo, que es la voz de Dios, conforme al adagio latino. Lo que pasa es que la experiencia me dice que la vox populi tiende a dejarse llevar por cuestiones viscerales, políticas o de interés meramente personal. Muy pocos son los visionarios capaces de ver la trascendencia de los proyectos a medio y largo plazo. En definitiva, el sistema falla más que una escopeta de feria, porque si hubiéramos preguntado por casi cualquier cosa de las que se han hecho en Málaga, la mayoría habrían salido... Que no.

