Vuelve el debate sobre la Torre del Puerto, como cada vez que se da un paso nuevo. Esta vez, con razón, porque se ha hecho ... pública por primera vez la propuesta de Chipperfield. Y de nuevo se alzan voces, sobre todo desde la izquierda, que reclaman una consulta popular, una suerte de plebiscito para que todos los malagueños votemos si estamos a favor o en contra. Vaya por delante el máximo respeto a la voz del pueblo, que es la voz de Dios, conforme al adagio latino. Lo que pasa es que la experiencia me dice que la vox populi tiende a dejarse llevar por cuestiones viscerales, políticas o de interés meramente personal. Muy pocos son los visionarios capaces de ver la trascendencia de los proyectos a medio y largo plazo. En definitiva, el sistema falla más que una escopeta de feria, porque si hubiéramos preguntado por casi cualquier cosa de las que se han hecho en Málaga, la mayoría habrían salido... Que no.

El número uno de estos casos es el del metro. Pocos se acuerdan, pero hace 20 años en Málaga éramos cuatro majarones los que creíamos en esta infraestructura transformadora. Para colmo, vinieron las vacas flacas y los grandes parones de años en las obras y todo se complicó todavía más. Finalmente, salió adelante, y este año se cerrará próximo a los 20 millones de pasajeros. De no quererlo casi nadie, a que ahora toda Málaga pida que su barrio sea el próximo en llegar, tal ha sido el cambio de paradigma. También la izquierda sufrió en sus carnes la dureza de la supuesta mayoría popular, porque hay que recordar la idea para llevarlo en superficie desde el Centro hasta el hospital Civil, que a mí me pareció siempre bueno y regenerador para esos barrios, y que finalmente se cambió por el túnel que está en plenas obras justo ahora.

En términos urbanísticos, el catálogo lo lidera la peatonalización de la calle Larios, a la que los comerciantes se opusieron de plano y sin la que la Málaga de hoy no se entendería. También le pasó al túnel de la Alcazaba, de la que se llegó a decir que provocaría el derrumbe del monumento. Y más recientemente, la polémica sobre el hotel de Moneo junto al Guadalmedina, y la Mundial. Ya nadie se acuerda, pero en su día el rechazo al edificio fue tan beligerante como el que ahora se vive con el hotel del dique de Levante...

En definitiva, la realidad es que, si se le hubiera preguntado en una consulta popular a todos los malagueños en su momento, posiblemente nada de lo descrito se habría hecho nunca; aunque ahora esos mismos ciudadanos o sus hijos dependan de obras como estas para su movilidad, sus negocios o sus puestos de trabajo.