Iglesias y el PIB

El macho alfalfa que limpia culos ha reinterpretado los datos de CIS. Los que no le benefician. Dice Pablo Iglesias que el trabajo de campo de esa encuesta es de antes de que él volviera después de su permiso de paternidad. Acabáramos. El 12,9% de los votos que le da el CIS y los entre 33 y 41 escaños por detrás de PSOE, PP y Ciudadanos son resultado de su ausencia, de que no estuviera dando la vara en público mientras su partido se desmoronaba. Y él en su casa contribuyendo al PIB. Que su señora dijo en el debate de TVE que fregar y planchar son el 50% del PIB. Esa señora que parecía no tener ganas de estar allí. Derrengada sobre el atril. Voy a pensar que es por el embarazo y no porque su madre no le haya dicho mil veces «Ponte derecha». Aunque perteneciera a las Juventudes Comunistas, que en ese caso también puede una ir derecha. O tiesa. Ella allí dando el callo y él creyendo que sin él no son nada. El feminismo de Podemos.