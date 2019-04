Iconos y estorbos

La noria, una librería y un restaurante -no cualquier restaurante- tienen los días contados en la ciudad. La primera es una ruleta mediterránea en precario que se sabía de patitas en el corredor de la muerte, aunque esperaba una pena conmutable por cadena perpetua en otro lugar. Cientos de toneladas de metal bien cimentados se vuelven de pronto frágiles a merced del vendaval urbanístico. Las prisas por levantar edificios de oficinas en el muelle cuatro han sentenciado que lo que iba para icono es claramente un estorbo. Noria es feria y feria es fugacidad, un estado pasajero del ánimo también de la ciudad y de sus gestores, de cualquier ciudad aunque en Málaga se pensaba que ese artilugio instagrameado como monóculo para atardeceres desde el muelle uno se había blindado con la aureola de eternidad que se pega como el óxido a todo lo que aquí nace como provisional.

En los dos espacios adosados al CAC -librería y restaurante-, la precariedad no la salva ni el contrato estable de una concesión. Tampoco hubo para ellos jornada de reflexión antes de ponerlos en la calle. Sólo un cóctel entre el rigorismo legal y la inacción municipal de muchos meses en los que se sabía que lo que iba a pasar acabaría pasando con el vencimiento de la concesión. Son pérdidas totalmente reparables, pero para eso primero hay que ponerles oídos, algo que cuando arrecia el ruido de la campaña electoral -la que acabó y la que no terminará hasta el 26 de mayo-, era una quimera. El alcalde parecía no rehuir esta doble patata caliente del CAC, y hasta hablaba hace horas de una fórmula para resolver la secuela menor del proceloso concurso para una nueva concesionaria del centro de arte. Todo se ha complicado, y se impone mientras tanto un tiempo transitorio de gestión municipal que puede ponerlo todo perdido a lo Jackson Pollock si quien pisa terreno desconocido opta por el riesgo cero.

El espacio público es territorio sagrado por ley, pero a veces también un material de primera para olvidos y daños colaterales. La entrega de llaves de Agapea y el restaurante Óleo acaba con esa guarnición de primer nivel para el CAC que ponía la mejor cara a los que se acercan -medio millón de visitas al año- al santuario local de vanguardia. De momento, el arte de los fogones se ha quedado en cuchillería letal lanzada desde el Ayuntamiento contra el chef Sergio del Río y sus 17 trabajadores, abocados a una heroica performance de artistas en busca de local en la ciudad de los locales imposibles. No toda la creación está protegida en la ciudad de los museos, donde la alta cocina que se hacía junto a uno de ellos amanece como cosa de okupas aunque nunca hayan roto un plato. Y todo, porque los aseos y el almacén los comparte con el CAC. Hubo un tiempo en que hasta Limasa parecía troceable y privatizable pero, en fin, otra cosa muy distinta son unos lavabos y un desván.