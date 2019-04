Hybris Hay que evitar las fracturas irreconciliables de una ultraderecha que quiere una España donde sobramos los que no tragamos con su mensaje faccioso PEDRO MORENO BRENES Domingo, 28 abril 2019, 00:31

La prudencia es una gran virtud intelectual que permite a quien la posee comprender y ajustar su actuación a la complejidad de cada momento que le toca vivir. Si además está adornada de la humildad, uno está cercano a la santidad. Pocos tienen prudencia en todo momento, y la humildad es una cualidad que exige un nivel difícil de alcanzar, pero debemos intentar acercarnos a unas dosis razonables de ambas virtudes, junto a la bondad y a la honestidad (que deben ser común denominador en toda persona decente). El problema está en el exceso de los que se alejan al galope de la prudencia, se emborrachan de soberbia y se creen los reyes del mambo. Se consideran divinos, y el mundo gira a su alrededor, son los niños en los bautizos, los novios en las bodas y si hace falta, los muertos en los entierros. Sus temas de conversación favoritos son ellos mismos y los demás les resultan indiferentes, salvo que les doren la píldora, en cuyo caso, los integran en su corte de aduladores.

Los antiguos griegos llamaban hybris a la desmesura que afectaba a muchos de los personajes de la mitología clásica. Estos vencedores de grandes batallas alcanzaban la gloria, y con borrachera de poder, se comportaban como dioses. Cuando se sufre, hay una confianza en uno mismo exagerada, no se escucha a los demás ya que uno lo sabe todo, hay obstinación, jactancia y a veces altanería grosera. No conozco ningún colectivo, profesión u oficio que se libre de este mal (me pueden creer, soy profesor de universidad), pero si el afectado tiene poder o aspira a tenerlo, la cosa se complica. Hacen falta representantes políticos preparados, prudentes y honestos, con pasado y futuro distintos al cargo a desempeñar, con profesión u oficio y con trayectoria humana, vital y laboral para asumir el puesto político institucional como un compromiso de servicio a la sociedad y no como su modus vivendi. Soberbia desbocada, agresividad a raudales y un nivel ínfimo en las propuestas, han caracterizado esta campaña electoral. Hoy nos toca hablar a los ciudadanos, es el día en el que la democracia se hace real y efectiva y quien suscribe tiene claro que, aunque no es lo mismo la izquierda que la derecha, entre todos tenemos que sacar a este país adelante evitando las fracturas irreconciliables que quiere provocar la ultraderecha, que desde la mentira y la alergia a las libertades, aspira a una España donde sobramos los que no tragamos con su mensaje faccioso.

La esencia de la democracia estriba en la libertad y en el pluralismo, y la de nuestra identidad como personas reside en la coherencia con nuestra propia trayectoria. Yo, por respeto a la mía, seguiré como ciudadano en el mismo espacio político de defensa de la justicia social y la igualdad, aunque me siente muy lejos del fondo y de las formas de algunos de sus dirigentes.