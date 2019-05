Hundirse en el cielo Preferimos quemar las tinieblas antes que los recuerdos o que los libros TXEMA MARTÍN Martes, 14 mayo 2019, 00:25

La noche de la que hablo empezó el día anterior, que es cuando comienzan las cosas que son buenas de verdad, y terminó en un lugar inexacto de un futuro feliz (hoy así quiero pensarlo), en el que la literatura y la ficción se abren paso, aplastando con su lírica la crueldad que emerge de la realidad más pura.

Lo primero fue un encuentro hundido en la risa y en el desencanto: se daba un paso, y los tacones se enterraban en las ruinas de un barrio que ya no existe y que es ahora una utopía para paseantes. La espiral inútil que es la vida cuando no se tiene ficción.

Hay que creer en uno, escribió Cernuda, porque algún día nosotros seremos todo lo que amamos. Esta noche que ya se ha terminado, empieza con una mano que empuja tu cabeza hacia el suelo y que te hunde en el cielo con una plenitud íntima y serena, como todo lo que envuelve a la oscuridad. Las noches son felices cuando apagas el incendio que provoca un sol que recita sus himnos gritando (todo lo que se grita se dice siempre en primera persona). Hay una emoción única que reside en cualquier cosa que puede perderse. Luego, cuando se sobrevive al terrible hundimiento de la tarde, saltamos al vacío de una noche que no va a terminar nunca, porque no es real. Hay diez mil cuerpos de fiesta, celebrando algo que nos importa. Sería triste hablar de una sola persona que te ha hecho feliz cuando hay tantas otras que lo han intentado.

El papel ya está ardiendo. Cuando se queme, justo antes de que se nos haga temprano, la noche habrá dominado otra vez el mundo y eso es genial, porque el negro es el lugar en el que nacen los sueños y los viajes. Dicen que los recuerdos hay que quemarlos, pero nos negamos a construir cenizas con nuestra memoria. En el tiempo que propone esta literatura que tanto nos gusta, las mañanas son negras como el carbón y seguimos, como si fuera una religión, el itinerario de un mapa dibujado sobre lugares que no existen. Oscurece y la vida es un transatlántico que se hunde lentamente. No permitimos que ninguna medianoche nos sumerja en una oscuridad que no sea nuestra. Preferimos quemar las tinieblas antes que los recuerdos, o que los libros, porque este fuego se ha construido solamente con el calor que emerge de la literatura y de la caída. Con toda esa temperatura que nos hace arder, cuando ya casi estamos llegando al final, nos damos cuenta de algo que es importante, y no nos cabe ninguna duda: en este mundo, lo que más nos gustan son los monstruos, los gatos, los leones, los dioses y los príncipes que habitan en la noche, en la oscuridad, en las sombras. Pero qué bonitos son.