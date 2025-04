Hundimos Hollywood

ROSA BELMONTE Martes, 8 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cielos, que España está hundiendo Hollywood. Tampoco es que necesitáramos mucha explicación de los aranceles (la explicación técnica se resume en que le da la ... gana a Trump). El Departamento de Comercio de EE UU ha publicado un informe de 397 páginas donde consta que España pone «barreras significativas» a los servicios audiovisuales. La regulación que reserva espacios y financiación para producciones en lenguas cooficiales limita el acceso del cine estadounidense al mercado español. Y se perjudica su industria. Amárrame los pavos. Es una de las razones para los aranceles a la Unión Europa. Parte de nuestra contribución. «¡Arancel! ¡Arancel!» dirán estos recabadores de información como Berta gritaría «¡Derrama! ¡Derrama!» en 'La que se avecina'. No me voy a sentir cómplice del 'arancelmageddon' al ir a ver una película americana. Bastante culpable me siento ya con que vayan a desaparecer los cines por no ir todos los días como Azorín.

