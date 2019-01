Humillación tory

Hay una anécdota famosa, otra, que protagonizó Óscar Wilde poco antes de su ingreso en la prisión de Reading, cuando iba de juicio en juicio, contra el padre de su amante, lord Alfred Dougles, el marqués de Queensbery, un asqueroso que lo único que hizo en su vida fue redactar, con faltas de ortografía, un documento que regulaba el boxeo, difícilmente regulable. La anécdota es la siguiente. Lady Malborough, tía de Winston Churchill, encontró a Wilde, sentado y con cara de desolación, en una esquina de la Biblioteca Nacional de Londres, y le preguntó: «Óscar, querido, ¿qué te ocurre?», y Óscar contestó: «Oh, ha caído una densa niebla en el canal de la Mancha». «¿Y eso qué tiene que ver contigo?», volvió a preguntar la aristócrata. Entonces Wilde la miró extrañado y replicó: «¿No se da cuenta, lady Marlborough, que el continente europeo permanece incomunicado del resto del mundo?».

Algo similar, pero al contrario, ha ocurrido con la primera ministra Theresa May, y su grupo de conservadores, y recalcitrantes antieuropeístas, cuando una mayoría de diputados de la Cámara de los Comunes -432- ha expresado una sonora negativa al acuerdo de salida de la Unión Europea, frente a los 212 que pretendían que el acuerdo se ratificara. Rápidamente May ha anunciado el inicio de otra negociación que, como asegura el laborista James Corbyn, ya no puede liderar, porque a May le han votado en contra hasta una facción considerable de su propio partido y, sobre todo, porque Corbyn va a presentar una moción de censura para desalojar a esta señora de Downing Street. Ya se lo pusieron claro a Theresa May en Bruselas. Tanto los políticos como los poderosos altos funcionarios de la UE le advirtieron que el Reino Unido no se iría de rositas de la Comunidad Europea, y que le costaría irse «sangre, sudor y lágrimas». Y lo están cumpliendo. La isla pagaría cara su disidencia, en realidad, sobre todo pagarían los habitantes de las grandes ciudades, mayoría socio-económica activa, y no el muérdago agropecuario del interior, expresión de un país que se mira así mismo con especial delectación, tendencia asimétrica que la Bella Albión ha cultivado desde Alfredo el Grande y ya no digamos desde la reina Victoria, que, aunque lo pareciera, no descendía de los perros ni de las vacas de los Hannover, sino de una familia de príncipes mixtos con propiedades en Stradford-upon-Avon, en Warwickshire, al sur de Birmingham.

Pero las cosas no son como eran antaño. Inglaterra no es el imperio que fue ni el principal responsable de este desaguisado, David Cameron, es el líder natural de los conservadores, como se presentaba su candidatura hace apenas una decena de años, sino un pobre hombre equivocado que arrastró a su país, y a su partido, a una crisis sin precedentes. Y es que un buen político, a mi entender, no debe preguntar tanto, hay que mantener el prestigio de los refrendos porque para eso están las elecciones democráticas, lo demás me huele a Tercio Familiar o a De Gaulle en sus horas bajas.