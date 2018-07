EL HOYO NO DA SOMBRA

Por lo menos hacia arriba y sin meterse en él. A pesar de que esto es la Costa del Sol, una denominación de origen ¿se dice así? cuya paternidad se disputan varios próceres, soy un fanático de la sombra. Reconozco, claro está, los méritos del llamado astro rey sin cuyo concurso y adecuada proximidad y lejanía no viviríamos. En Mercurio, si alguien amercuriza -no caeré en la tentación de decir aterriza- se achicharra y un poco más allá de Marte se congela, si no antes. Interviene en la fotosíntesis, en innumerables aspectos de la naturaleza, en los amaneceres y en las románticas puestas durante las cuales piensas no sólo dónde irás esa noche sino en lo efímero de la vida y en lo inexorable del atardecer. Los antiguos, en diversas partes del globo, le adoraban y con mucha razón porque influía de manera decisiva en lo que era entonces verdaderamente importante, las cosechas, las aguas... Pero una de las cosas por las que no se venera el sol es por la sombra. Sin sol, no hay sombra. Y no estoy pensando en la destrucción de la galaxia sino simplemente en un buen nublado.

La sombra tiene un significado penitenciario. Lo pusieron a la sombra, lo condenaron a diez años a la sombra. Es evocativo el término de épocas pretéritas, de las prisiones del Conde de Montecristo o de las galeras turquescas pero ahora no pueden compararse las nuevas construcciones que dicen que están dotadas de piscina, campos de deporte y toda clase de comodidades con las de algunos países de la comunidad iberoamericana donde a la privación de libertad se une la privación de la dignidad que es mucho peor y no está contemplada como pena en ningún código de este mundo. La Fundación del Consejo sabe mucho de estos presidios en los que todavía, a pesar de sus esfuerzos, muy exitosos, se pudren compatriotas que dieron un mal paso y que desean fervientemente volver a casa para cumplir aquí su condena. Todo se andará. Pero hasta la más modesta e infecta penitenciaría tiene patio así que es un decir.

La sombra se prestigia, sin embargo, en las plazas de toros. Como los festejos tiene lugar en primavera-verano, como la moda de ídem, hay tendidos de sol y tendidos de sombra. Éstos son más caros y más apetecibles. Por ello, en esas tardes, la sombra es mejor que el sol y nadie lo discute. Ya gritaba alguien que le den la vuelta al ruedo a ver si le tocaba ahora a la sombra.

También se ha puesto de moda esto de las sombras gracias a un tal Grey que no sé quién es. Lo que sí sé es que se pega el lote con una chica, hija y nieta de actores que todos hemos visto nacer y desarrollarse. Y tiene un montón, cincuenta creo, el hombre o la chica, lo ignoro.

Cuando había perros vagos -hoy todos van paseando a un humano al que arrastran de una traílla- daba gusto ver a los mayores y más experimentados circular por las calles durante la canícula. En general, sesteaban debajo de un árbol, si tenían la suerte de encontrar uno, difícil tarea en Marbella. Pero cuando se levantaban, no sólo obedecían estrictamente las indicaciones de los semáforos, sino iban siempre por la acera donde no pegaba el sol. Incluso cambiaban cuando la cosa se ponía fea en la inicial. Ahora se calientan de lo lindo porque sus inteligentes dueños no han descubierto aún que hace menos calor en algunos sitios que en otros y prefieren el camino más corto o les da lo mismo. Camino como los perros viejos pero no soy comprendido. Si tengo que despedirme de alguien o encuentro aquél con quien me quedo a charlar, lo arrastro, aunque se resista, hacia el sitio más fresco de los alrededores. Si debo detener mi coche porque me enfrento a una luz roja lo hago allí donde un árbol la proyecta aunque quede a unos metros de la línea de salida ante la impaciencia del que me sigue que me cree víctima de una avería o de un ataque al corazón.

Pero ¿qué hacemos con los terrenos donde se ha demolido la construcción y ha quedado el solar pelado? La casa de mi notario, la casa sindical son cicatrices urbanas, parece perennes, donde no sólo se crían alimañas sino que determinan auténticas travesías del desierto por la acera contigua. Antes de autorizar el tirar abajo debería garantizarse lo que se proyecta en su reemplazo.

Salvo catástrofes, claro.