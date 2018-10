EL HOTEL COMERCIAL CUMPLE CIEN AÑOS

Una grata llamada, hace unos días, de alguien tan entrañable como Íñigo Orbaneja, me recordaba que en el año 2019, que se encuentra a la vuelta de la esquina, haciendo tiempo para iniciar su andadura, se cumplirán cien años de la apertura del primer hotel de Marbella: la 'Fonda u Hotel Comercial', más tarde 'Hotel Salduba'. Buena ocasión, como me apuntaba Orbaneja, para reflexionar sobre el papel fundamental e imprescindible que los hoteles han desempeñado en la creación de una marca turística tan robusta como es la que representa Marbella. Hacía falta una avanzada visión comercial y empresarial en una pequeña ciudad como era Marbella en 1919, con un censo poblacional en torno a los ocho mil habitantes, para abrir un negocio hotelero. Presidía el consistorio el alcalde don Rafael Otal Palomares, cuando el matrimonio formado por don Antonio Sánchez Ortiz y doña María Cuevas Blanco abrió un establecimiento hotelero con la denominación de 'Fonda Comercial', situado en la calle Valdés, con doce habitaciones, dotadas de elementales enseres que se complementaban con un baño común. Alrededor de 1923, con la denominación de 'Hotel Comercial', se trasladó a la plaza de África, donde se encontraba el llamado 'Chorro de África'. La plaza llevaría más tarde el nombre de Teniente Coronel Borbón y el lugar que ocupó el 'Comercial' sería la ubicación de la tienda de muebles de Salvador Gámez. En la actualidad es la sede de una oficina bancaria, en la que se rodaron secuencias de la película 'Marbella, un golpe de cinco estrellas'. La clientela del 'Comercial' estaba constituida fundamentalmente por viajantes de comercio y franceses que procedían de Marruecos. María Cuevas ('Mariquita Cuevas', como era conocida) representaba la esencia del hotel y era, además de la propietaria, una directora nada convencional, que no había asistido a ninguna escuela de hostelería pero poseía la genialidad de la intuición y el sentido común. Tras una larga etapa, de regreso a la calle Valdés, a comienzos de la década de los cincuenta (1952) el Comercial se trasladó a la carretera, acera norte de la avenida Ramón y Cajal, cambiando el nombre por el de 'Hotel Salduba'. Las infraestructuras mejoraron sensiblemente y la clientela también dio un vuelco: ya se trataba de un hotel dirigido a los turistas, de diferentes nacionalidades, que comenzaban a frecuentar Marbella. Se prestigió la cafetería del 'Salduba', convirtiéndose en el punto de encuentro obligado de la vida social de Marbella. La intensa actividad empresarial del matrimonio Sánchez Cuevas no les impidió formar una familia numerosa, con seis hijos: José, Josefa, Antonio, Antonia, Víctor y Mario. Antonio fue promotor inmobiliario (barrio del Pilar), además de militar; Víctor regentó un famoso bar, centro de más de una tertulia; José fue el encargado de la cafetería del Hotel y Mario desarrolló a lo largo de su vida diferentes iniciativas empresariales, alguna de ellas novedosa en la ciudad, como el autoservicio que abrió en la calle Nueva. También quiso dedicarse a la exhibición cinematográfica con una sala que construyó al final de la calle Málaga; sin embargo, abortó el proyecto cuando incluso había adquirido la maquinaria. Pero la última gran empresa de Mario Sánchez Cuevas fue la reivindicación y consecución del nombre de María Cuevas para una calle. Hace unos años, el Ayuntamiento concedió ese nombre a una vía cercana a la calle Valdés donde nació el hotel pionero de Marbella. Pienso que esa calle no ha sido inaugurada oficialmente; el centenario podría ser una buena ocasión. Mucho antes de que llegasen los auténticos gigantes, los hoteles de cinco estrellas, el Comercial-Salduba se había situado en vanguardia y resultaba premonitorio en lo que, sin tardar mucho, se iba a convertir en una auténtica eclosión de establecimientos de excelencia que comenzaría muy pronto a tener gran repercusión internacional. Doña María Cuevas (Mariquita Cuevas) falleció en la primavera de 1977, habiendo sobrevivido a su criatura que había pasado definitivamente a la Historia en 1975, cuando el devorador poder de convencimiento de los bancos hizo que la familia vendiese el edificio del hotel 'Salduba'; fue demolido y se levantó una oficina bancaria. El hotel 'Comercial-Salduba' permanecería exclusivamente en los testimonios fotográficos y en los recuerdos de quienes vivieron la época y frecuentaron su cafetería. Conviene recordar que María Cuevas Blanco y Antonio Sánchez Ortiz fueron los auténticos pioneros de los establecimientos hoteleros en Marbella. Cien años después bien merecen ser reconocidos.