Hospital sin sitio

La del hospital del SAS que la Junta de Andalucía tiene comprometido construir en Málaga es una historia que se asemeja a la trama de esas novelas de misterio que cuando todo parecía estar claro dan un giro inesperado y lo que el lector creía que era blanco se convierte en negro. El hospital que tanta falta hace ha pasado por distintas etapas, pero se sigue sin llegar a la meta. Ha habido muchas promesas y pocas realidades. De hecho, a estas alturas, no se sabe ni dónde se levantará el centro hospitalario. La única certeza que existe es que ese edificio sanitario es imprescindible; sin embargo, se desconoce cuándo empezará a prestar servicio, porque cada paso adelante que se da va acompañado de dos hacía atrás. Cuando la situación parece despejarse, el panorama se oscurece. Es un querer y no poder. O un prometer y no cumplir. En este proyecto llueve sobre mojado. Ninguna de las iniciativas que se han puesto sobre la mesa ha cuajado. Desde que la consejera de Salud socialista María Jesús Montero anunció lo del macrohospital (un proyecto inviable por su elevado coste, cuyo objetivo era ganar tiempo y tratar de convencer a los malagueños de algo que los ideólogos de esa cortina de humo sabían que no se haría) hasta la decisión de levantar el edificio en los aparcamientos del Civil todo ha estado (y está) en el aire. Lo último que ha trascendido es que la Consejería de Salud estudia otros terrenos de mayor espacio que los del Civil, porque el hospital tendrá más camas.

¿Y por qué ese cambio de criterio si ya estaba acordado entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación que el centro hospitalario se iba a erigir en el recinto del Civil? La explicación tendrán que darla los que dirigen Salud. Y hacerlo de modo didáctico para que lo comprenda todo el mundo. Si finalmente se acuerda llevar el hospital a otro emplazamiento será porque es un lugar mejor, pero ¿es que no se podía haber previsto antes? ¿No había un plan funcional al que Salud y el SAS dieron el visto bueno? Da la impresión de que en este caso se vendió la piel del oso antes de cazarlo. O, lo que es lo mismo, se aseguró que el sitio idóneo para el nuevo hospital eran los aparcamientos del Civil sin haber comprobado, de manera técnica y rigurosa, que realmente era un sitio adecuado desde un punto de vista no solo sanitario, sino también de accesibilidad, urbanístico, de tráfico y de crecimiento futuro. Desde luego, tiempo ha habido para planificar bien. En este asunto, más errores no son de recibo. El hospital hay que construirlo sin más retrasos. Para eso, primero, hay que saber dónde. Continuará...