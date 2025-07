La hora de Moreno Bonilla

El presidente andaluz, Moreno Bonilla, 55 años y casi dos mandatos al frente de la Junta, con militancia activa en el PP desde los 19 ... años, tiene el mayor reto político y personal de su vida una vez le ha encargado su presidente Núñez Feijóo diseñar la estrategia política del PP cara a los próximos años, pero sobre todo pensando en las elecciones venideras que serán en 2027 de cumplir Pedro Sánchez su palabra. Hasta entonces Feijóo y sus legionarios(as) crucificarán a Pedro Sánchez con los más pendencieros insultos y a falta de ideas y proyectos gritar por los cuatro costados de la piel de todo el dilema que el presidente del PP nos plantea: mafia o democracia. La inteligencia al poder.

Moreno Bonilla, a la chita callando, sin armar mucho ruido, como si con él no fuera la cosa, se ha convertido por obra y gracia de su jefe político, Núñez Feijóo, en la esperanza conservadora de millones de votantes de la derecha española. Tiene el encargo de diseñar las estrategias ideológicas del presente y futuro del Partido Popular y tendrá la obligación de defender las mismas ante el minado campo que le preparan los sectores más ultras del PP, encabezados nada menos que por Aznar, FAES mediante, por Isabel Díaz Ayuso y por la ínclita e irreductible Esperanza Aguirre, sin olvidar a Cayetana Álvarez de Toledo, el todoterreno Rafael Hernando y el nervioso e intransigente Conde.

Moreno Bonilla transita por otras vías, de derecha, claro, pero con algunas triquiñuelas de centro, siguiendo las hábiles directrices de uno de sus maestros, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, quien recordando sus orígenes de militancia en el partido socialdemócrata de Paco Ordóñez, de Arturo Moya (Granada) y Miguel Soler (Almería) no ha dudado en afirmar que el PP tendrá presente y futuro si milita en el centro y hasta con ciertas miradas al centroizquierda. Moreno Bonilla no llegará tan lejos; sería una blasfemia política. Los guiños de Feijóo a Abascal (Vox) son manifiestos. Veremos a ver el final. De momento, Abascal retoza como un potro desbocado y sueña con el 'sorpaso'.

Si algo ha demostrado Moreno Bonilla desde que dio el paso de entrar en la política activa es que sabe guardar las formas, políticas y personales, que no se busca enemigos dentro de su partido, que ha alcanzado respeto de las distintas sensibilidades que existen en el PP y que tiene una mano izquierda exquisita para transitar por los vericuetos más enconados sin levantar ampollas. Tiene otra habilidad, aprendida quizás del gallego Feijóo, la de mojarse lo justo y hacer de la ambigüedad su tesis doctoral. La radicalidad no es semilla que anide en el pensamiento y los hechos del presidente andaluz.

Es sabido que en los asuntos más espinosos del PP donde todavía no hay una definición concreta, Moreno Bonilla, hábil en la dialéctica, intentará ganarse al mayor número de dirigentes del PP sin más compromiso que dejar para mañana lo que no se puede resolver hoy. Dicho de otra manera: aparcar la trifulca, la estéril discusión y ceñirse al dominado pragmatismo que ha sido y es el norte de su vida política. Bien es cierto que hay sobre el tapete ideológico no pocos asuntos que merecerán una clarificación siquiera sea por exigencia del guión o porque desde el sector más de derecha extrema que maneja con enorme ansiedad su rival, y sin embargo amiga, Isabel Díaz Ayuso, le obliguen a poner piedra sobre piedra.

Hablamos de primarias sí o no, del aborto, de la eutanasia, de cerrar acuerdos o no con Vox, partido ultra que se intuye como totalmente necesario si el PP quiere sentarse en La Moncloa, además de otros asuntos, más de andar por casa, como sería la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza pública, dos de los más grandes problemas que aqueja la gestión del PP, aquí en Andalucía (la sanidad, el talón de Aquiles de Moreno Bonilla) y en otras comunidades. Las líneas rojas a Vox y la xenofobia hacia los migrantes serán dos de los listones que Moreno Bonilla deberá manejar con suma habilidad, si bien Feijóo allana el camino proponiendo que la ponencia política no entre en terreno tan resbaladizo y del congreso no saldrá nada claro si Vox, en caso de ser necesario, se sentaría o no en el Consejo de Ministros. El tandem Feijóo-Abascal puede ser realidad. Cualquier cosa menos provocar la división interna en el PP y en este terreno es extremadamente hábil el presidente andaluz. Lo de Junts y PNV tiene otro recorrido. Independistas al poder con el placet del PP más moderado.

Sin olvidar, claro está, qué hacer con la vivienda, la política de alquileres y los ocupas, someterse o no al dictamen de los independentistas, versus Puigdemont, (amnistía al poder, dixit Constitucional) y promover un acercamiento a los sindicatos en materias tan extremedamente sensibles como la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo y su relación con la patronal de la CEOE. Y un asunto que ha surgido como un puñal ardiente: el PP y la política exterior, terreno en donde Feijóo se encuentra incómodo, sobre todo en el vidrioso asunto de Gaza donde el PP no sostiene tesis similares a las que ha llevado el presidente Sánchez a liderar en el mundo un rechazo total a Netanyahu y su gobierno dominado por los ultraortodoxos sionistas. Feijóo, hasta ahora, ha venido jugando a dos bandas, pero está abocado a dejar bien claro qué piensa el PP de la masacre y falta de humanidad en esta estremecedora y genocida guerra. El PP no se siente cómodo en este terreno.

Tarea, pues, tiene por delante Moreno Bonilla y habrá en su entorno quien pretenda dictarle los parámetros políticos que permitan diseñar el futuro del PP pero, como tiene dicho un cercano a él, escuchará todo el mundo, pero luego impondrá su pensamiento, en comunión, claro está, con Alberto Núñez Feijóo. Si este no consigue formar gobierno trás las proximas eleccciones, Moreno Bonilla está llamado a liderar el PP con el permiso de Díaz Ayuso.