LA HORA DE HABLAR Andalucía en el diecinueve Una oferta continuista para desbloquear la RTVA Vox lleva la iniciativa y la provocación política MARIA DOLORES TORTOSA Domingo, 24 marzo 2019, 09:44

El Gobierno de la Junta y la oposición han comenzado a hablar. No les cabe otra, ya que así obliga la actual composición sin mayorías del Parlamento y la del propio ejecutivo, en minoría. Solo que las formas del diálogo no contentan a todos. Dos son los asuntos sobre los que se ha abierto el diálogo esta semana: La reforma del Estatuto y la renovación de los órganos de dirección de Canal Sur y el Consejo Audiovisual. Ambos han sido eclipsados por el poder de Vox de tensionar la política con sus provocaciones sobre inmigración y memoria histórica.

El Gobierno PP-Cs ha enviado a los grupos una oferta para desbloquear la renovación de los órganos de dirección de la RTVA. Se trata de una oferta continuista con algunas novedades que pueden considerarse sensatas. La iniciativa deja ver a un gobierno interesado por el acuerdo. De esta forma ha propuesto como directora general de la cadena a la gerente actual de Canal Sur, Carmen Estero; y como presidente del consejo de administración al periodista Rafael Porras. Todos los partidos están de acuerdo en rebajar el número de consejeros de 15 a 9. La reforma de la ley que diseña el bipartito mantiene el consenso de una mayoría cualificada, tres quintos y dos tercios de los 109 diputados, para el visto bueno al director general y el consejo. Es decir, PSOE o Adelante Andalucía más Vox serán necesarios para dar luz verde a la renovación.

El PSOE parece ser el hueso más duro de roer. Los socialistas critican las formas, el que se hayan hecho públicos los nombres antes de cerrarse el acuerdo. Susana Díaz habló de altura de miras en la negociación, lo cual puede entenderse como una cierta predisposición al acuerdo. Exige que en este figure un epígrafe con el compromiso de mantener el empleo en la RTVA, casi 1.500 puestos.

El lenguaje ofensivo, motivo de discordia en el Parlamento

Todos buscan su medalla. El bipartito ha atendido la petición de Adelante Andalucía de que se le dé voz a los trabajadores en el consejo de administración. Se trata de un intento de ganarse a la coalición Podemos-IU por si PSOE se resiste. Vox ya ha dicho que sí a todo. Adelante también pone sus condiciones. Pide que se negocie al mismo tiempo la renovación en la Cámara de Cuentas y la Oficina del Defensor del Pueblo. Juan Marín, de Cs, no lo ve mal. Podemos y Cs se quedaron sin presencia en los citados órganos de extracción parlamentaria la pasada legislatura por el desacuerdo entre PP y PSOE. Ahora Vox deberá entrar también en el reparto.

El panorama preelectoral no ayuda al consenso de los grupos, pero sería lamentable que por ello no hubiera una salida a lo que lleva siendo una anomalía democrática desde hace cuatro años, ya que solo PSOE, PP e Izquierda Unida están representados en ellos. Para todos es una prueba. Veremos si la aprueban o salen suspensos.

Más allá de razones de novedad, como pasó en 2015 con Podemos y Cs, el grupo de Vox ha conseguido que parte de la actividad parlamentaria gire en torno suyo por un lenguaje provocativo en sus iniciativas. Así se ha visto esta semana en el Pleno del Parlamento, en el que a la bronca habitual se ha unido un lenguaje político que debe reprobarse. Siempre ha habido acusaciones, calificativos y descalificativos entre unos y otros en los rifirrafes, pero palabras como «buscahuesos» para referirse a los gestores de la memoria histórica y «autobuses para inmigrantes» a Salvamento Marítimo no deberían consentirse en la cámara que representa a todos los andaluces y vela por el cumplimiento de un Estatuto de Autonomía basado en los derechos humanos.

Vox está en su derecho a quejarse de que los demás grupos le etiqueten como no le gusta que lo hagan, como tildarles de ultraderecha o franquistas, o acusarles de defender a maltratadores. Allí están ellos para defenderse, pero no lo están a quienes ofenden cuando pronuncian frases como las citadas. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, tiene una dura tarea esta legislatura para manejar la situación. Bosquet entiende que hay que dejar hablar a todos digan lo que digan en base al sagrado precepto constitucional de la libertad de expresión. PSOE y Adelante consideran que no debe dejar pasar opiniones ofensivas como la de «buscadores de huesos» que pronunció el diputado Benito Morillo. ¿Quién pone la línea roja? Los letrados del Parlamento solo miran si el enunciado de las propuestas son correctas y Vox ha procurado que lo sean e incluso también las intenciones. Otra cosa es el contexto que añaden.

El grupo de Abascal ha visto además que con sus provocaciones sobre inmigración, violencia machista o memoria histórica marca la agenda de los demás grupos e incomoda al PP y Cs, partidos que le necesitarán para aprobar el Presupuesto. Cabe reconocer que aquí Moreno y Marín han sabido hacer prevalecer lo políticamente correcto a los intereses políticos. Los dos partidos dejaron solo a Vox, incluso votando a favor de una propuesta del PSOE para el desarrollo de la ley de Memoria. Juamna Moreno también dejó las cosas claras a Vox cuando le advirtió que la vida está por encima de todo, también la de los inmigrantes sin papeles.