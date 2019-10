El hombre del banco

Me lo cruzo como mínimo una o dos veces casi todas las semanas, siempre durante los paseos de 'Nori', indistintamente por la mañana temprano, al mediodía y al atardecer. Si no me lo encuentro con más frecuencia no es porque él no esté en alguno de sus sitios preferidos, sino porque el caniche es machito y caprichoso, y por eso variamos de ruta para marcar olores diferentes cada cierto tiempo. Su vida pública se reparte entre tres enclaves, en un radio de menos de cien metros: un banco hacia la mediación de la calle, ya sea en una u otra acera, que imagino que irá en función de la incidencia solar, el calor y la disponibilidad de sombra. Y una cafetería cercana donde para a desayunar y comer con frecuencia.

No sé todavía su nombre, a pesar de que, de tanto cruzarnos, hemos establecido un código de signos sencillos para los saludos y parabienes. Con las manos y con la cara, sí, porque el protagonista de esta historia es mudo. Esta característica no le impide ser una persona por lo general risueña y comunicativa, que se esfuerza por expresarse y hacerse entender, bien por gestos, bien articulando alguna palabra suelta con no poco esfuerzo por su parte. También sé otras cosas de él, por ejemplo, que le gustan los coches bonitos. Que, como muchos otros malagueños, está cansado de tanto calor en octubre... Y sé que es posiblemente una de las personas más solitarias de Málaga.

Salvo algunas excepciones, cuando comparte mesa con otro parroquiano habitual del bar, el resto del tiempo ve pasar la vida por delante desde un anonimato que algunos días le cuesta más digerir que otros. Se diría que no sube a casa más que para cenar y dormir, y de vuelta al banco. Son horas y horas de contemplación callejera, de encuentros, niños, madres, abuelos y patinetes, sin nadie con quien comentar la jornada más de unos minutos seguidos. Y, a pesar de su naturaleza simpática las más de las veces, también hay días que al saludarlo tuerce el gesto, con una cara de pena que no necesita palabras. Otras, medio en broma medio serio, me regaña por ir siempre enganchado al móvil, con los cientos de gestiones de mi vida ocupada. En esas ocasiones es como si quisiera decirme: «Habla con la gente, tú que puedes».

Seguro que en sus respectivos barrios hay algún vecino, seguramente mayor, o quizás alguien diferente a la mayoría, en una situación parecida al que les he contado. Pues les digo como él: hablen con ellos, ustedes que pueden.