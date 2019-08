Las hogueras del mundo

Hemos visto cómo las llamas devoraban Gran Canaria. Enmudecimos al comprobar la devastación del pinar de Tamadaba y el avance sin freno del fuego por una isla que he visitado no sé cuántas veces y cuya belleza forma parte de las imborrables estampas de mi niñez. Mariano Vergara me narra, en vivo y en directo, su rabia, angustia e impotencia, los hidroaviones sobrevolando la capital, como si se hubiera decretado el estado de sitio; por eso no puedo más que maldecir al fuego que para mí nunca purifica nada y cuando quiere se convierte en un rebenque destructivo y cobarde; al contrario, las llamas son instrumento de tortura, símbolo del apocalipsis y gloria del infierno. En 'La divina comedia' Dante hace caminar a los blasfemos y a los traidores bajo una lluvia de fuego, y cada vez que aparecen, en las crónicas antiguas, las espadas flamígeras no son liberadoras sino alegorías de la aniquilación del mundo. La Jerusalén perdida y después conquistada, o San Juan de Acre, en liza una y diez veces, tanto por cruzados como por Saladino, se convirtieron, durante décadas, en crónicas de crímenes y escándalos de lesa humanidad. Y todos alentados por el fuego. En Brasil el fuego sacia sus apetitos bestiales. Tiene lugar donde expandir su estela destructora. El fuego es un clásico que acompaña a la naturaleza de este país-continente que hace menos de un año presenció la forma en que un incendio transformaba en cenizas el acervo histórico acumulado en el Museo Nacional de Río de Janeiro desde el grito de Ipiranga. Brasil es un universo inverso. Incluso la flor de lis se presentaba sobre un campo rojo en el escudo de Carlota Joaquina de Borbón, que pretendió unificar, bajo su testa coronada, un imperio que empezaba en Bahía y terminaba en Buenos Aires. Sin ir más lejos, el imperio Braganza nació de los ilustrados nacionalistas que se negaron a entregar sus valiosos excedentes a la colonia portuguesa; una utopía refrendada, en la república de terratenientes, por escritores de dentro, como Oswald de Andrade, y de fuera, como el suicida Stefan Zweig. Mundo al revés: el emperador filántropo, Pedro II, abdicó en la cima de su prestigio, después de abolir la esclavitud, y ser empujado al exilio por una oligarquía ¿republicana? propietaria de ingenios azucareros y de sus usureros beneficios.

Ahora el desastre forestal es tan grave que amenaza Brasilia, la capital soñada por Kubitscheck y Niemeyer. Ya se le advirtió a Bolsonaro que si tocaba la Amazonia tendría problemas diplomáticos: no le ha importado. Bolsonaro sigue negando el cambio climático mientras se le acusa de aplicar los fondos recibidos para la salvación de Amazonia en indemnizar expropiaciones de futuras empresas inmobiliarias. Superado por la presión internacional, la teoría negacionista se desmorona, y en estos momentos, y a la desesperada, Bolsonaro envía al ejército a luchar contra el incendio de su conciencia achicharrada. Esperemos que el ejército actúe en consecuencia, defienda la legalidad y socorra de verdad a la Amazonia en llamas.