De la historieta a la San Diego Comic-Con

En la primavera de 1985, la Diputación Provincial de Málaga decidió organizar algo que en aquellos años sonaba novedoso: la Semana de la Historieta. Incluso ... llegó a producirse un debate interno bastante animado sobre el nombre final que se le dio a esta iniciativa. Ya por entonces comenzaba a imponerse la palabra cómic, término anglosajón que acabaría desplazando al tradicional 'tebeo' y a la castiza 'historieta', finalmente elegida. Detrás de esa decisión hubo algo más que una cuestión semántica: era, en cierto modo, un gesto cultural, una forma de defender lo propio frente a lo ajeno, como subrayaba el malagueño Antonio Lara, catedrático de la Complutense y pionero del noveno arte.

Casi cuarenta años después, la ciudad vuelve a estar en el mapa de la viñeta con un acontecimiento muy distinto: la San Diego Comic-Con, que se celebra estos días. Entre aquella Semana de la Historieta y este San Diego Comic-Con se abre un mundo. No solo en la forma de llamarlo, sino también en la magnitud de este último y en la manera de entender qué es el noveno arte hoy.

La Semana de la Historieta se celebró durante tres años en el Colegio de San Agustín, impulsada por el Área de Cultura de la Diputación, presidida entonces por Pilar Oriente. Para esta actividad, la organización contó con Juan Maldonado, un profundo conocedor del género, quien coordinó las tres ediciones. También colaboraron Radiocadena Española y el Colegio de Arquitectos. Fue un encuentro muy vivo, con debates, conferencias, mesas redondas, exposiciones, talleres de iniciación al dibujo narrativo, firmas, dedicatorias y hasta conciertos de grupos como Generación Mishima, en el cual, por cierto, figuraba un jovencísimo Alfredo Taján, además de un encendido debate entre Javier Coma y Joan Navarro sobre la polémica entre la 'línea clara' francobelga y la 'línea chunga' underground. Por allí pasaron autores de peso: los veteranos Josep Escobar (Zipi y Zape) y Manuel Vázquez (Anacleto, las hermanas Gilda), parejas creativas como Abulí y Bernet (Torpedo, 1936), Gallardo y Mediavilla (Makoki) o Pons y Marta (Escalera de vecinos). También llegaron internacionales de renombre, como Juan Giménez y Horacio Altuna, y estudiosos de prestigio como Juan Antonio Ramírez, que ofreció una brillante conferencia sobre el arte secuencial femenino en tiempos de Franco.

Málaga ofrece a su público la posibilidad de disfrutar de un espectáculo que hasta hace poco solo se veía en películas o en series

Hubo exposiciones, muchas y variadas, entre ellas: La historieta en la Guerra Civil, Makoki 1977-1987 y el cómic femenino bajo el franquismo. Los carteles oficiales del festival tampoco pasaron desapercibidos: primero, un Capitán Trueno luchando en lo alto de la torre de la Catedral, y más tarde un primer plano de Torpedo con el edificio de La Equitativa al fondo.

El ambiente fue cálido, entrañable, casi familiar. Con creadores que compartían espacio con el público, firmando y hasta regalando dibujos espontáneamente. Imagino que muchos malagueños aún guardarán alguno de esos originales en casa.

La verdad es que comparar aquel encuentro íntimo, cercano, de aire casi underground, con la San Diego Comic-Con de hoy quizás no tenga mucho sentido -no hay color en medios, presupuesto y repercusión-, pero ayuda a ver cuánto ha cambiado este género: ahora incluye estrenos de cine, series, videojuegos y todo lo que mueve el gran negocio de la cultura pop, presente hasta en museos, bibliotecas y universidades. La San Diego Comic-Con refleja esa transformación. Hay stands, actores, estrenos, colas interminables para conseguir una firma y la sensación de estar participando en un espectáculo global. Frente a la cercanía de 1985, cuando los malagueños hablaban de tú a tú con sus dibujantes favoritos, lo que ahora se ofrece es mucho más grande y con visitantes de todo el mundo.

Aquella Semana de la Historieta fue hija de su tiempo, cuando la industria editorial española aún vivía un momento de esplendor con Bruguera, El Víbora, Cairo, Madriz o Makoki. Poco después llegaría la avalancha de los superhéroes americanos y el manga japonés, más baratos de traducir que de producir localmente, y el mercado cambió para siempre.

Hoy, el cómic —o la historieta, como queramos llamarla— es un arte plenamente reconocido. Que nuestra tierra acoja ahora un festival inspirado en San Diego no es casualidad: Málaga se suma a un circuito global y ofrece a su público la posibilidad de disfrutar directamente de un espectáculo que hasta hace poco solo se veía en películas o en series como The Big Bang Theory.

Lo bueno, en definitiva, es que Málaga se sube a este tren y celebra un acontecimiento de este nivel. Pero conviene recordar que, aquí en pleno centro, ya hubo un tiempo en que se trató de acercar la historieta al público de manera sencilla y directa. Entonces la Semana de la Historieta. Hoy, San Diego Comic-Con. Dos momentos distintos, pero unidos por las ganas de disfrutar con las historias de héroes y personajes que a muchos lectores nos han acompañado desde siempre.