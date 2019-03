Historia y política

Me disculpará la amable lectora, o lector, de esta columna si, al citar de memoria, me equivoco al atribuirle a Ramón Gómez de la Serna una pasmosa conclusión sobre el mundo de nuestros antepasados. Decía nuestro autor, u otro distinto que yo confundo con el de las greguerías, que si cada uno de nosotros tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos trastarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho hexabuelos, doscientos cincuenta y seis heptabuelos, y así sucesivamente, en tiempos de Adán y Eva, en lugar de dos personas y una serpiente, en nuestro planeta no cabía un alfiler. Para superpoblación, la de entonces.

Con nuestros padres y hermanos compartimos la mitad de los genes, con abuelos y tíos una cuarta parte, y con nuestros primos hermanos un doce y medio por ciento. En cierto modo, relación genética y frecuentación familiar van juntas. ¿Qué relación familiar tenemos con un primo quinto? Pues, en general, ninguna, porque no tenemos ni pajolera idea de quiénes son nuestros primos quintos, o nuestros pentabuelos, si vivieran.

Nunca he entendido del todo por qué los hijos deben pagar por los pecados de sus padres, entiendo mejor que los padres paguemos por los de nuestros hijos, al fin y al cabo hemos asumido alguna responsabilidad por traerlos al mundo. Si la criaturita rompe la figura de porcelana en casa de los amigos, parece lógico comprarles otra al menos igual de fea. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en los pecados de nuestros doscientos cincuenta y seis heptabuelos? Y lo que es peor ¿de dónde sacaríamos dinero para hacerles su regalo de cumpleaños? Eso sí, nuestro cumpleaños sería maravilloso.

Viene esto a cuento de la petición del presidente mexicano de que el Rey de España y el Papa de Roma pidan perdón por la conquista de México, que es algo que hicieron unas personas que todavía están mucho más lejos de nosotros que un primo quinto. Por otro lado, si pudiéramos volver atrás y evitar la llegada de Colón a aquel continente, ¿habría un presidente de México que se apellidara López? Cuando pienso en estas cosas siempre se me vienen a la cabeza los versos de Ángel González: «Yo no soy más que el resultado, el fruto,/ lo que queda, podrido, entre los restos». Somos el fruto, a veces no querido, de lo que hicieron miles de personas en un pasado remoto que no se puede cambiar y que nos pertenece a todos, en lo bueno y en lo malo.

El nacionalismo, español o mexicano, catalán o corso, se empeña en hacer política con la historia, y eso suele acabar en planteamientos más falsos que el razonamiento con el que empezaba esta columna. La tarea no es hacer política con la historia, sino historia con la política, que es más difícil, pero más noble. Historia como la que hizo el presidente mexicano Lázaro Cárdenas dando asilo a los exiliados republicanos españoles. Con ese México, grande y generoso, tiene la España democrática una deuda de gratitud que reconocemos. Lo otro, dejémoslo a los historiadores.