Hipotecas en plena crisis

El auge de préstamos no debe ocultar el gran problema de la falta de vivienda, fuente de tensión por su alto precio y fuerte demanda

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un notable tirón en lo que va de año, a pesar de la evidente crisis que ... tensiona al sector. La falta de nuevas promociones frena la posibilidad de relajar unos precios hoy disparados en términos generales y fuera del alcance de colectivos muy sensibles como los jóvenes. Sin embargo, el gran dinamismo en la compraventa ha elevado el número de préstamos a los máximos registrados hace ya catorce años durante la época de la 'burbuja inmobiliaria'. Los 243.257 préstamos firmados en estos primeros seis meses, un 25% más que en el mismo período del ejercicio anterior, revelan un enérgico desarrollo de las transacciones, especialmente en la oferta de segunda mano, pero a la vez dejan para el análisis al menos dos motivos de preocupación.

