Hijo de aeropuerto

Hay muchas palabras que en la versión femenina suenan peor que en la masculina. Zorro y zorra, perro y perra. Bla bla bla. Pero igual que no existe un término equivalente a misoginia, braguetazo es una expresión con la que se ataca a los hombres y no a las mujeres. No es lo mismo una mujer que se casa con un hombre rico que un hombre que se casa con una mujer rica. A mí me parece igual de meritorio en ambos casos. Adolfo Suárez Illana va a ser diputado por el PP (el número dos por Madrid, pese al previsible batacazo, todavía parece seguro). Adolfo Suárez Illana se casó con la hija de un hombre rico (Samuel Flores). Será muy niño de papá, pero se ha labrado su riqueza (propia o consorte). Dice un director de periódico que Pedro Sánchez fue en helicóptero a la boda de su cuñado para restregárselo a su suegro, que también es de posibles. No sé si Suarezzz podría exhibir lo suyo ante el suegro. Y menos ante el padre, que tiene aeropuerto.